المالكي يلتقي نظيرته وزير خارجية سلوفينيا في جنيف





حيث أطلع المالكي نظيرته السلوفينية على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية وتطورات الاوضاع، بما فيها الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستعمرين، وخاصة ما ارتكبته المليشيات المسلحة للمستوطنين في حوارة وغيرها من المناطق، وقتلهم عمدا سامح آقطيش الذي شارك في عمليات الإنقاذ في تركيا، بالإضافة إلى حرق الممتلكات، والمنازل، والسيارات وغيرها من جرائمهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.





وشدد على أهمية حماية الشعب الفلسطيني وإيجادآاليات للحماية، والمساءلة للاحتلال ومحاسبته ومحاسبة مستعمريه على جرائمهم، بما فيها من خلال المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل.







وتطرق المالكي إلى العلاقات الوثيقة التي

تربط البلدين، داعيا الحكومة السلوفينية للاعتراف بدولة فلسطين.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيرته وزير خارجية سلوفينيا تانيا فايون، وذلك على هامش اجتماعات الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 52 المنعقدة حاليا في جنيف.بدورها، عبرت فايون، عن دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين، مشيرة إلى حراك سلوفينيا لحصولهم على عضوية مجلس الأمن، وضرورة دعم الدول الصديقة لهذا التوجه.