شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال ينشر نتائج التحقيق في هجوم المستوطنين على قوات الجيش بنابلس

إعلام الاحتلال ينشر نتائج التحقيق في هجوم المستوطنين على قوات الجيش بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، نتائج التحقيق في هجوم للمستوطنين ضد قوات جيش الاحتلال في حوارة بنابلس.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن "حوالي 15 مستوطنا هاجموا بالحجارة مركبة عسكرية وبعد أن اعتقل أحدهم، ضربوا ضابطًا ومجندا".

وأضافت القناة: "خلال محاولة الهروب، قام أحد المستوطنين بتسريع مركبته نحو الضابط واضطر إلى القفز جانباً حتى لا يتعرض للدهس".

وفي وقت سابق، أدان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الاعتداء على الجنود من قبل المستوطنين، مؤكداً أن الجيش هو المسؤول عما وصفه "الأمن" في مناطق الضفة الغربية.

هذا وكان هاليفي قد تواجد اليوم في جولة تفقدية لدى وحدة الجيش في منطقة الأغوار، حيث أجرى تحقيقًا أوليًا في الأحداث الميدانية الأخيرة التي وقعت في أريحا وغور الأردن.

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