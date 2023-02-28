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شؤون فلسطينية

دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير تصدر بيانًا بخصوص جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين

دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير تصدر بيانًا بخصوص جرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حملت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم في بلدات حوارة وبورين وبيتا وعصيرة القبلية وياسوف وغيرها من البلدات والمناطق في الضفة الغربية، والتي أدت لاستشهاد المواطن سامح الأقطش وجرح أكثر من 300 أخرين، وحرق مئات المنازل والمحال والمنشآت والمركبات، والتي جرت بحماية جيش الاحتلال وبتحريض من وزراء في حكومة المستوطنين برئاسة بنيامين نتنياهو.

وقالت الدائرة في بيان: إن "هذا الأمر يجعل مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول العالم التي وقعت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، شريكة للاحتلال مالم تتخذ مواقف تستند الى تطبيق القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال على هذه الجرائم".

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