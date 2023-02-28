دولي

كم بلغ عدد وفيات زلزال تركيا وسوريا مؤخرًا؟

كم بلغ عدد وفيات زلزال تركيا وسوريا مؤخرًا؟
زلزال تركيا وسوريا
رام الله - دنيا الوطن
تجاوز عدد وفيات الزلزال المدمّر، الذي ضرب سوريا وتركيا، عتبة 50 ألفاً، بينهم 5951 في سوريا، و44.374 في تركيا.

وألحق الزلزال دماراً هائلاً في مناطق سورية واسعة من محافظات حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس، ليضاعف مآسي شعب يعاني، منذ نحو 12 عاماً، من جرّاء الحرب والعقوبات المفروضة على سوريا، وفق قناة (الميادين).

وقدّرت دراسة إحصائية سورية أنّ حجم الخسائر، التي خلّفها الزلزال المدمّر، بلغ ملياري دولارٍ في حلب وحماة واللاذقية، بينما بلغ حجم الخسائر نحو ملياري دولار في محافظة إدلب وحدها. وتشير التقديرات الأولية إلى أن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أنّ الوزير سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بحثا في موسكو في مهمّات حشد المساعدة الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال المدمر في سوريا.

وأعقب هذا الزلزالَ دعمٌ إنساني عربي كبير لسوريا، كما توجه إلى دمشق مسؤولون عرب بارزون، بينهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي التقى الرئيس بشار الأسد، يوم أمس، في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب على سوريا عام 2011.

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