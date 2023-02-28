مركز فلسطين: الأسرى يصَّعدون خطواتهم الاحتجاجية استعدادًا للخطوة الكبرى في رمضان

رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون لليوم الرابع عشر على التوالي خطواتهم النضالية رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ويصَّعدون من خطواتهم الاحتجاجية بشكل تدريجي استعدادا للخطوة الكبرى في رمضان.وبيَّن مركز فلسطين أن الأسرى بدأوا خطواتهم الاحتجاجية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة بالعصيان ثم تصاعدت خطواتهم بارتداء اللباس البني "شاباص" في غالبية الأوقات، ثم إرجاع وجبات الطعام في عدد من الأيام ثم تطورت إلى الاعتصام في ساحات الفورة بعد صلاة الجمعة ورفض العودة للغرف.كذلك نفذ الأسرى خطوة التأخر في الخروج للبوسطة ورفض الوقوف على العدد في رسائل تحدٍ لإدارة السجون وإحداث حالة من الإرباك في برامجها.