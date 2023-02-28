اشتية يلتقي غدًا فعاليات البلدات والقرى المتضررة من عدوان الاحتلال والمستوطنين جنوب نابلس

يلتقي رئيس الوزراء محمد اشتية، برفقة عدد من الوزراء، غدا الأربعاء، البلديات والفعاليات الوطنية في البلدات والقرى المتضررة من عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، جنوب نابلس، قبل أن يجري جولة تفقدية في بلدة حوارة.







ونفّذ المستوطنون، ليلة الأحد الإثنين الماضية، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس، أسفرت عن استشهاد المواطن سامح حمد لله محمود أقطش (37 عاما)، وإصابة أكثر من 350 آخرين، واحراق وتحطيم عشرات المنازل والمركبات.

رام الله - دنيا الوطنوكان مجلس الوزراء قد قرر أمس الإثنين، تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة احتياجات المواطنين في حوارة، الناتجة عن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وتقديم تقرير الاحتياجات.