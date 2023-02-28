عاجل

  • القناة 13 تزعم: "اعتقال أحد سكان شرق القدس بعدما خطط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"

  • الهلال الأحمر في نابلس: خمس إصابات في حادث سير بين مركبة وجيب عسكري للاحتلال في بلدة حوارة

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: "مناورة عسكرية تبدأ صباح غد الأربعاء في منطقة شاطئ زكيم شمال قطاع غزة"

شؤون فلسطينية

المتحدث باسم جيش الاحتلال: مناورة عسكرية تبدأ غدًا لفرقة الضفة

المتحدث باسم جيش الاحتلال: مناورة عسكرية تبدأ غدًا لفرقة الضفة
مناورات لجيش الاحتلال- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، تفاصيل مناورة عسكرية لقوات الجيش غدًا الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن "مناورة عسكرية لفرقة الضفة تبدأ صباح غد الأربعاء تستمر حتى بعد الظهر".

وشدد على أن "المناورة سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية".

وذكر أن مناورة عسكرية أخرى تبدأ صباح غد الأربعاء في منطقة شاطئ زكيم شمال قطاع غزة تنتهي مساء، سيتخللها إطلاق نار وانفجارات.

وكان جيش الاحتلال اتخذ مساء أمس، قرارًا بتعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية بكتيبة رابعة، عقب زيادة عمليات إطلاق النار.

أخبار ذات صلة

نابلس: إصابة مواطنين بهجوم للمستوطنين في حوارة

نابلس: إصابة مواطنين بهجوم للمستوطنين في حوارة

مركز فلسطين: الأسرى يصَّعدون خطواتهم الاحتجاجية استعدادًا للخطوة الكبرى في رمضان

مركز فلسطين: الأسرى يصَّعدون خطواتهم الاحتجاجية استعدادًا للخطوة الكبرى في رمضان

اشتية يلتقي غدًا فعاليات البلدات والقرى المتضررة من عدوان الاحتلال والمستوطنين جنوب نابلس

اشتية يلتقي غدًا فعاليات البلدات والقرى المتضررة من عدوان الاحتلال والمستوطنين جنوب نابلس

المالكي يُحدد الآليات المطلوبة من المجتمع الدولي في تعامله مع إسرائيل

المالكي يُحدد الآليات المطلوبة من المجتمع الدولي في تعامله مع إسرائيل

المتحدث باسم جيش الاحتلال: مناورة عسكرية تبدأ غدًا لفرقة الضفة

المتحدث باسم جيش الاحتلال: مناورة عسكرية تبدأ غدًا لفرقة الضفة

نادي الأسير: قرار الاحتلال إبعاد الأسير الرجبي ينذر بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير الأسرى

نادي الأسير: قرار الاحتلال إبعاد الأسير الرجبي ينذر بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير الأسرى

الشخصيات المستقلة: الإرادة الشعبية هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام

الشخصيات المستقلة: الإرادة الشعبية هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام

الاحتلال يبعد أسير مقدسي عن مكان إقامته في حيفا قبل أيام من الإفراج عنه

الاحتلال يبعد أسير مقدسي عن مكان إقامته في حيفا قبل أيام من الإفراج عنه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة مواطنين بهجوم للمستوطنين في حوارة

نابلس: إصابة مواطنين بهجوم للمستوطنين في حوارة

مركز فلسطين: الأسرى يصَّعدون خطواتهم الاحتجاجية استعدادًا للخطوة الكبرى في رمضان

مركز فلسطين: الأسرى يصَّعدون خطواتهم الاحتجاجية استعدادًا للخطوة الكبرى في رمضان

اشتية يلتقي غدًا فعاليات البلدات والقرى المتضررة من عدوان الاحتلال والمستوطنين جنوب نابلس

اشتية يلتقي غدًا فعاليات البلدات والقرى المتضررة من عدوان الاحتلال والمستوطنين جنوب نابلس

نادي الأسير: قرار الاحتلال إبعاد الأسير الرجبي ينذر بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير الأسرى

نادي الأسير: قرار الاحتلال إبعاد الأسير الرجبي ينذر بمستوى المخاطر المتصاعدة على مصير الأسرى

الاحتلال يبعد أسير مقدسي عن مكان إقامته في حيفا قبل أيام من الإفراج عنه

الاحتلال يبعد أسير مقدسي عن مكان إقامته في حيفا قبل أيام من الإفراج عنه

التربية تستقبل المعزين بالراحلة الأكاديمية نصرو وتطلق جائزة تخليداً لروحها

التربية تستقبل المعزين بالراحلة الأكاديمية نصرو وتطلق جائزة تخليداً لروحها

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات أعمال عنف المستوطنين

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات أعمال عنف المستوطنين

الاحتلال يفرج عن الأسير سالم رشيد من يطا بعد اعتقالٍ دام 16 عاماً

الاحتلال يفرج عن الأسير سالم رشيد من يطا بعد اعتقالٍ دام 16 عاماً

منوعات

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

بلقيس فتحي تفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل

بلقيس فتحي تفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل

ياسر جلال ومي عمر في &quot;علاقة مشروعة&quot;.. والأخيرة تفاجىء الجمهور

ياسر جلال ومي عمر في "علاقة مشروعة".. والأخيرة تفاجىء الجمهور

منة شلبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

منة شلبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

حورية فرغلي: تمنيت الموت بسبب التنمر عليا وشبهوني بـ&quot;أبوالهول&quot;

حورية فرغلي: تمنيت الموت بسبب التنمر عليا وشبهوني بـ"أبوالهول"

بالصور.. بخاتم تتجاوز قيمته الـ600 ألف دولار.. خطوبة أديل وريتش بول

بالصور.. بخاتم تتجاوز قيمته الـ600 ألف دولار.. خطوبة أديل وريتش بول

بالفيديو.. لاميتا فرنجيه تصدم الجمهور بفستان جريء و شفاف

بالفيديو.. لاميتا فرنجيه تصدم الجمهور بفستان جريء و شفاف

بـهذا المبلغ الخيالي.. إيلون ماسك يستعيد مكانته كأغنى رجل بالعالم

بـهذا المبلغ الخيالي.. إيلون ماسك يستعيد مكانته كأغنى رجل بالعالم

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

شاهد.. احتفال ماريتا الحلاني بخطوبتها بأجواء من الفرح

شاهد.. احتفال ماريتا الحلاني بخطوبتها بأجواء من الفرح

عربي

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال

مصر تعلن تدشين &quot;مسار تشاوري&quot; مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

مصر تعلن تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها