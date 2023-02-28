المتحدث باسم جيش الاحتلال: مناورة عسكرية تبدأ غدًا لفرقة الضفة

وشدد على أن "المناورة سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية".





وذكر أن مناورة عسكرية أخرى تبدأ صباح غد الأربعاء في منطقة شاطئ زكيم شمال قطاع غزة تنتهي مساء، سيتخللها إطلاق نار وانفجارات.

رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء، تفاصيل مناورة عسكرية لقوات الجيش غدًا الأربعاء.وقال المتحدث باسم الجيش: إن "مناورة عسكرية لفرقة الضفة تبدأ صباح غد الأربعاء تستمر حتى بعد الظهر".وكان جيش الاحتلال اتخذ مساء أمس، قرارًا بتعزيز قوات الجيش في الضفة الغربية بكتيبة رابعة، عقب زيادة عمليات إطلاق النار.