الشخصيات المستقلة: الإرادة الشعبية هي الحل الوحيد لإنهاء الانقسام

وقال: إن "التجمع لايزال مصرًا على إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، ويؤكد على ضرورة تنفيذ كافة الاتفاقيات لاسيما اتفاق القاهرة2011 والالتزام بعقد الإطار القيادي للمنظمة وتفعيل كافة اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق مع عدم إغفال تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة".







رام الله - دنيا الوطنشارك تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس التجمع، في المؤتمر الوطني الذي عقده المركز الفلسطيني لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة " بالتعاون مع اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام بعنوان "العدالة الانتقالية المدخل والضمان لإنجاح الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة".وقد مثل الشخصيات المستقلة أ. عبد القادر الشيخ خليل مسئول ملف المتابعة والمصالحة المجتمعية بالتجمع، والمستشار فرج البلتاجي رئيس لجنة الرقابة، وأمين السر م. محمد الشيخ.يأتي ذلك ضمن مساهمات التجمع الكثيرة وعلى مدار سنوات طويلة لإنهاء "الصراع على السلطة" وتقسيمها بين حركتي فتح وحماس.وأكد التجمع على أن "الإرادة الشعبية هي الحل لإنهاء هذا الصراع الذي كان على حساب المواطن وأضعف القضية الوطنية وأعادها إلى الوراء في ظل تغول الاحتلال واعتدائه الوحشي المستمر على أبناء شعبنا ومصادرته للمزيد من الأراضي الفلسطينية".ويرى التجمع بأن "الانقسام والصراع على السلطة أدى لتهتك النسيج الاجتماعي وطال كل المؤسسات الحكومية والنقابات".وشدد التجمع على أن "الشعب الفلسطيني وحده هو صاحب السيادة وله الحق في تقرير مصيره وتحرير أرضه ومقدساته، وهو المسئول عن محاسبة المتورطين في استباحة السلطة وانتهاك حقوق المواطنين والموظفين انتهاك حقوق الإنسان من أجل صراع سلطوي أدى إلى كارثة وطنية حقيقية ووصمة عار في تاريخ القضية الوطنية الفلسطينية".