إدارة سجون الاحتلال تُصعد مجددًا من إجراءاتها ضد الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكّدت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ إدارة سجون الاحتلال توسع من دائرة إجراءاتها التنكيلية بحقّ الأسرى، وذلك بعد أن أبلغت إدارة سجن (النقب)، الأسرى أنها بصدد فرض إجراءات جديدة بحقّهم، وتتمثل بإغلاق (الكانتينا) يومي الجمعة والسبت، وفرض تضييق على إدخال الملابس للأسرى، بحيث يشترط على كل أسير يدخل ملابس له، أن يخرج ما لديه من ملابس.وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّ سجن (النقب) يشهد حالة من التوتر الشديد، وردًا على ذلك أغلق الأسرى كافة الأقسام، بحيث تم وقف جميع مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية، التي تحكمها أنظمة السّجن، والتي تندرج ضمن خطواتالعصيان التي رسخها الأسرى مؤخرًا في إطار معركتهم الراهنّة، والمستمرة منذ 15 يومًا، ضد إجراءات الوزير المتطرف (بن غفير)، والتي ستستمر حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام.يذكر أنّ سجن (النقب) من أكبر السّجون التي يقبع فيها الأسرى، ويبلغ عددهم نحو (1300) أسير.