بلدية بيرزيت توضح لـ "دنيا الوطن" سبب تأخير إنجاز الشارع الرئيسي وموعد الانتهاء منه

أكدت رئيس بلدية بيرزيت، ديانا ناصر، أن العمل بشارع بيرزيت الرئيسي شارف على الانتهاء، وأنه من المتوقع الانتهاء منه في شهر مارس المقبل، نافيةً أن يكون هناك أي عائق في سير العمل به.وحول تأخير إنجاز المشروع، قالت ناصر "نريد تجهيز شارع بكامل المواصفات المطلوبة ولا يتطلب أي تعديل عليه خلال الـ 15 عاماً المقبلة، لأنه شارع رئيسي وحيوي ويجب أن يليق بمدينة بير زيت".وأوضحت في حديث مع "" أن خمس شركات قامت بالعمل بالشارع، وتم تهيئة البنية التحتية، لافتةً إلى أن "الأعمال أخذت وقتاً لأن كل شركة تعمل المطلوب منها وتسلم الشركة التي تليها".وقالت: "إن المجلس البلدي الجديد استلم مهامه في شهر ابريل من العام الماضي، وتم البدء والعمل مع المقاولين حيث استلموا مهامهم في شهر أغسطس الماضي".وأضافت أنه منذ بداية المشروع قامت الشركات المعنية بمهامها ومنها تمديد خطوط "شركة الفايبر، والاتصالات، والصرف الصحي، والكهرباء، والمياه" التي أخذت وقتاً للإنجاز.وفي تفاصيل العمل المشروع أوضحت ناصر "أخدنا من حرمة الشارع وتم إزاحة الأرصفة وأعمدة الكهرباء، وتم توسعة الشارع والمداخل الفرعية".وأردفت "تم رفع الجزيرة الوسطية نظراً لعدم وجود أعمدة إنارة داخل الجزيرة وتم حصرها ووضع تمديدات الكهرباء، وسيتم وضع 48 عمود إنارة في هذه المنطقة" مشيرةً إلى أن كل هذه التحضيرات استغرقت وقتاً وتكلفةً مالية.