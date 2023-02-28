الجبهة العربية الفلسطينية: إرهاب المستوطنين في قرى نابلس إعلان حرب

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة العربية الفلسطينية إن "اعتداءات المستوطنين المتواصلة على أهلنا في حوارة وزعترة شرق وجنوب نابلس، وإطلاق يد المستوطنين ليعربدوا ويعتدوا على شعبنا وممتلكاته بحماية جنود الاحتلال هو إعلان حرب من الاحتلال على شعبنا تستوجب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لكبح جماح الاحتلال ولجم متطرفيه وتوفير الحماية لشعبنا".وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها، الإثنين: أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون إلى فرض أمر واقع في الضفة الغربية بكسر إرادة شعبنا، متوهمين أنهم بجرائمهم المتواصلة قادرون على دفع شعبنا للرضوخ والاستسلام، وكانهم لا يتعلمون من دروس التاريخ بأن هذا الشعب لا ينكسر ولا يحني هامته إلا لله عز وجل وإن جرائم الاحتلال لن تزيده إلا إصرارا وعزيمة على مواصلة نضاله لانتزاع حقوقه الثابتة كاملة غير منقوصة مهما بلغت التضحيات.وتابعت: إننا ونحن ننعى الشهيد سامح حمدالله محمود اقطش الذي ارتقى إثر إصابته جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة زعترة جنوب نابلس فإننا نهيب بجماهير شعبنا إلى النفير العام للتصدي لعدوان الاحتلال وإشعال الأرض نارا تحت أقدام المستوطنين المغتصبين لأرضنا".