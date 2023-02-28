عضو كنيست ينتقد سياسة نتنياهو ويُطالب بالتخلص من قادة حماس والجهاد

ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإن فوغل أوضح: "لن نفكك الحكومة، ولكننا سنواصل الضغط من أجل التحرك".







وتابع: "أدرك أننا بحاجة تعامل مغاير، إلى شن هجمات مختلفة، إن الجنود والضباط في الميدان ممتازون، لكن المستوى القيادي الأعلى منهم يفكر بشكل مختلف".







وشدد فوغل أن رئيس الوزراء ووزير الجيش عالقين في مفهوم وتصور خاطئين إلى جانب جزء كبير من المؤسسة الأمنية، وبالتالي لن نحصل على السلام مقابل أكياس من الدولارات وإجراءات حسن النوايا، وفق قوله.



رام الله - دنيا الوطنانتقد عضو كنيست، تسفيكا فوغل من حزب (عوتسما يهوديت) بشدة، مساء يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزير الجيش، يوآف غالانت، بالقول: إن "تصور نتنياهو وغالانت للأمن مفهوم خاطئ".وأكمل: إنه "ينبغي العودة إلى نهج الضربات المركزة، وينبغي التخلص من قادة حماس والجهاد ليدركوا أن السبيل الوحيد للعيش إلى جانبنا هي بدون تهديدات ولا سلاح، لأنهم على قناعة بأنه من الممكن القيام بعمل مختلف هنا".