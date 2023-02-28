وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال

من جهته، أشاد الأمين المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصومالية لتقديم الخدمات في المناطق المحررة وللمتضررين من آثار الجفاف.





وأكد التزام المنظمة بمواصلة جهودها الإنسانية والتنموية في البلاد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين وخاصة مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية.

رام الله - دنيا الوطن‎‎التقى وفد الأمانة العامة الذي يقوم بزيارة الصومال، اليوم الثلاثاء، بوزير الداخلية والشؤون الفيدرالية أحمد معلم فقي وكبار مساعديه.وقدم الوزير شرحا وافيا للأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الصومالية لمكافحة الإرهاب وبناء السلام وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة وتحسين الاوضاع الإنسانية وخاصة في ضوء آثار الجفاف الذي ضرب عددا من أقاليم الصومال.