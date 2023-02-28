هاليفي يتخذ قرارًا عقب اعتداء المستوطنين على الجنود في حوارة

كما ووعد هاليفي بفتح ملف تحقيق بخصوص ما وصفها أعمال الشغب التي ارتكبها عدد من المستوطنين في بلدة حوارة، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.







وقال: "قررنا عقب أحداث الشغب الخطيرة التي وقعت في بلدة حوارة في أعقاب الاعتداء الدموي، التحقيق فيها بعمق"، وفق وصفه.



رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الاعتداء على الجنود من قبل المستوطنين، مؤكداً أن "الجيش هو المسؤول عن الأمن في مناطق يهودا والسامرة".هذا وكان هاليفي قد تواجد اليوم في جولة تفقدية لدى وحدة الجيش في منطقة الأغوار، حيث أجرى تحقيقًا أوليًا في الأحداث الميدانية الأخيرة التي وقعت في يهودا والسامرة وغور الأردن.