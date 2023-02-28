دولي

الدفاع الروسية تكشف آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت روسيا، مساء يوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة فيما يخص الحرب في أوكرانيا وآخر التطورات التي وصلت إليها خلال العملية العسكرية.

وأعلنت إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية، بسبب إنها كانت ستستهدف "على الأرجح" منشأة بنية تحتية مدنية جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "حاول نظام كييف استخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة البنية التحتية المدنية في منطقة كراسنودار وجمهورية أديغيا (كليهما كيانات فيدرالية تابعة لروسيا)، وتم تحييد الطائرات بدون طيار بواسطة وحدات الحرب الإلكترونية"، بحسب ما نقلت وكالة (الأناضول).

بدوره، أكد حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف الواقعة، وفق تدوينة نشرها على (تليغرام).

وقال إن "جهاز الأمن الفيدرالي والسلطات المختصة الأخرى تتعامل مع الوضع، ولا شيء يهدد سلامة السكان".

وأفاد أن عملية الإسقاط تمت قرب قرية جوباستوفو دون تسجيل "أي إصابات أو دمار على الأرض"، وأن الهدف على الأرجح منشأة بنية تحتية مدنية.

وأضاف أن "جهاز الأمن الفيدرالي والسلطات المختصة الأخرى تتعامل مع الوضع، ولا شيء يهدد سلامة السكان".

وبينما لم تكشف السلطات الروسية عن عدد المسيرات التي تم إسقاطها، تحدثت تقارير إعلامية بينها "ذا موسكو تايمز" عن إسقاط مسيرتين، إحداهما من طراز UJ-22 Airborne.

وأطلقت روسيا في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي، هجوما على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".

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