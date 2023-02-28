ألمانيا: قلقون من مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر صحفي في برلين مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، من خطوات أحادية الجانب تمنع تنفيذ حل الدولتين وبضمنها "استمرار البناء في المستوطنات طوال الوقت".







ونددت الوزيرة الألمانية بإرهاب المستوطنين في حوارة أول أمس، وقالت إن "تعاطفنا يتجه نحو الضحايا في حوارة، فقد تم إضرام النار بالمنازل والعائلات، عائلات بريئة بقيت في حالة صدمة وخوف"، وحذرت من تصاعد آخر في الضفة الغربية.

رام الله - دنيا الوطنوعبرت بيربوك، عن قلقها من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، أول أمس.وتابعت: "نحن نعارض بشدة عقوبة الإعدام ونتحدث عنها في كل أنحاء العالم، في الولايات المتحدة واليابان، وكذلك في إيران والسعودية".وقالت بيروك: إنه "في كل أنحاء العالم، تتخلى دول عن هذه الممارسة الوحشية، خصوصا بعدما ثبت أنها ليست رادعة".