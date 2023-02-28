شؤون فلسطينية

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات أعمال عنف المستوطنين

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات أعمال عنف المستوطنين
جانب من اعتداءات المستوطنين في حوارة
رام الله - دنيا الوطن
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات أعمال العنف والانتقام واسعة النطاق التي نفذها مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، في عدة قرى في نابلس، شمال الضفة الغربية، وأدت إلى مقتل مواطن وإصابة آخر بالرصاص، وإحراق عشرات المنازل والمنشآت والمركبات.

وتأتي هذه الاعتداءات الواسعة نتيجة الرعاية الرسمية الإسرائيلية للعنف الذي يمارسه المستوطنون، وتمكينهم من حمل السلاح واستخدامه ضد الفلسطينيين دون أية مساءلة، وكذلك نتيجة التحريض على الكراهية الذي يمارسه وزراء في الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

ووفق تحقيقات المركز، ففي أعقاب عملية إطلاق نار نفذت في حوالي الساعة 2:00 مساء يوم الأحد 26/2/2023 وأدت لمقتل مستوطنين في بلدة حوارة، جنوب شرقي مدينة نابلس، أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل مدينة نابلس، وأحكمت حصار البلدة من ثلاث جهات. وبعد نحو نصف ساعة بدأ مئات المستوطنين، يقدر عددهم بنحو 500 مستوطن، بالتجمع على حاجزي حوارة وزعترة اللذين يحاصران بلدة حوارة، وكذلك أسفل مستوطنة “يتسهار” على الطريق الاتفافي يتسهار الذي يحكم حصار البلدة من الجنوب الغربي، وسط حضور عدد من المسؤولين من حكومة الاحتلال وجيشه إلى موقع العملية.  خلال مسيرتهم، شرع المستوطنون بتنفيذ أعمال عنف واعتداءات واسعة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم ومحالهم التجارية ومركباتهم الخاصة في بلدة حوارة، وإحراقها المتعمد دون أي تدخل من قوات الاحتلال لمنعهم من اقتراف تلك الاعتداءات. واستمرت اعتداءاتهم حتى الساعة 11:15 ليلاً وأدت إلى إصابة العديد من المواطنين برضوض، وإحراق 7 منازل بالكامل و6 كراجات سيارات، و34 مركبة، فضلاً عن تهشيم نوافذ 25 منزلاً والاعتداء عليها بالحجارة، وتهشيم زجاج 20 مركبة أخرى.

كما تعرضت 3 سيارات اسعاف ومركبة للدفاع المدني للاعتداء والرشق بالحجارة من المستوطنين، ومنعوها من الوصول للبلدة من أجل المساعدة في إخراج المصابين وإطفاء النيران.

وبالتزامن مع الاعتداءات الواسعة في البلدة، وفي حوالي الساعة 5:00 مساءً، هاجم نحو 70 مستوطنًا، انطلاقاً من مستوطنة يتسهار، قرية عصيرة القبلية في نابلس، وشرعوا في إلقاء الحجارة تجاه منازل المواطنين وألقوا مادة سريعة الاشتعال تجاه مدخل أحد المنازل ما أدى إلى إلحاق أضرار به، واندلعت مواجهات مع المواطنين.

وفي حوالي الساعة 9:00 مساءً، هاجم نحو 100 مستوطن قرية زعترة المتاخمة لحاجز زعترة، جنوب شرقي مدينة نابلس، وشرعوا بحماية قوات الاحتلال في تنفيذ اعتداءات واسعة على المواطنين وممتلكاتهم في القرية.  وقد تجمع عدد من المواطنين أمام منازلهم ومنشآتهم لحمايتها من محاولات الحرق والاعتداء. وخلال ذلك، أطلق مستوطنون من على بعد 100 متر من مكان تجمع المواطنين أعيرة نارية باتجاههم، فأصيب المواطن سامح حمد الله محمود الأقطش، 37 عاماً، بعيار ناري في بطنه، بينما كان يقف مع أشقائه وآخرين لحماية ورشة الحدادة الخاصة به على مدخل القرية.  ونقل المصاب إلى مستوصف بيتا وهناك أعلن الأطباء وفاته متأثراً بإصابته الخطيرة.  ولاحقًا انسحب المستوطنون وفرضت قوات الاحتلال طوقًا عسكريًّا على القرية.

وفي التوقيت نفسه، هاجم مستوطنون، انطلاقاً من مستوطنة يتسهار، قرية بورين جنوب شرقي مدينة نابلس، وأضرموا النار في بركس لتربية المواشي جنوب القرية. كما أشعلوا النيران في حظيرة أغنام، و5 مركبات، ورشقوا منازل بالحجارة، قبل أن يتصدى لهم المواطنون ما دفعهم للتراجع.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عنف المستوطنين فإنه يؤكد أن قوات الاحتلال تتحمل المسؤولية عن هذا العنف الممنهج المسنود بقرار من أعلى المستويات السياسية في إسرائيل.

ويدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

أخبار ذات صلة

عضو كنيست ينتقد سياسة نتنياهو ويُطالب بالتخلص من قادة حماس والجهاد

عضو كنيست ينتقد سياسة نتنياهو ويُطالب بالتخلص من قادة حماس والجهاد

هاليفي يتخذ قرارًا عقب اعتداء المستوطنين على الجنود في حوارة

هاليفي يتخذ قرارًا عقب اعتداء المستوطنين على الجنود في حوارة

عباس زكي لـ &quot;استوديو الوطن&quot;: حان الوقت لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال

عباس زكي لـ "استوديو الوطن": حان الوقت لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال

ألمانيا: قلقون من مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

ألمانيا: قلقون من مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات أعمال عنف المستوطنين

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات أعمال عنف المستوطنين

الاحتلال يفرج عن الأسير سالم رشيد من يطا بعد اعتقالٍ دام 16 عاماً

الاحتلال يفرج عن الأسير سالم رشيد من يطا بعد اعتقالٍ دام 16 عاماً

رئاسة التشريعي تطلق نداء للبرلمانات الدولية للجم جرائم الاحتلال ومحاسبته دوليا

رئاسة التشريعي تطلق نداء للبرلمانات الدولية للجم جرائم الاحتلال ومحاسبته دوليا

الاحتلال يهدم منزلين في بلدتي العيسوية وجبل المكبر بالقدس

الاحتلال يهدم منزلين في بلدتي العيسوية وجبل المكبر بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التربية تستقبل المعزين بالراحلة الأكاديمية نصرو وتطلق جائزة تخليداً لروحها

التربية تستقبل المعزين بالراحلة الأكاديمية نصرو وتطلق جائزة تخليداً لروحها

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات أعمال عنف المستوطنين

المركز الفلسطيني يدين بأشد العبارات أعمال عنف المستوطنين

الاحتلال يفرج عن الأسير سالم رشيد من يطا بعد اعتقالٍ دام 16 عاماً

الاحتلال يفرج عن الأسير سالم رشيد من يطا بعد اعتقالٍ دام 16 عاماً

رئاسة التشريعي تطلق نداء للبرلمانات الدولية للجم جرائم الاحتلال ومحاسبته دوليا

رئاسة التشريعي تطلق نداء للبرلمانات الدولية للجم جرائم الاحتلال ومحاسبته دوليا

الاحتلال يهدم منزلين في بلدتي العيسوية وجبل المكبر بالقدس

الاحتلال يهدم منزلين في بلدتي العيسوية وجبل المكبر بالقدس

الاتصالات بغزة تُسلِّم الجامعة الإسلامية الرمز البريدي الخاص بها

الاتصالات بغزة تُسلِّم الجامعة الإسلامية الرمز البريدي الخاص بها

الاحتلال يفرض حصارًا على أريحا ويشدد إجراءاته على مداخلها

الاحتلال يفرض حصارًا على أريحا ويشدد إجراءاته على مداخلها

تيسير خالد: بلدة حوارة عاشت ليلة كريستال على الطريقة الإسرائيلية

تيسير خالد: بلدة حوارة عاشت ليلة كريستال على الطريقة الإسرائيلية

منوعات

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

بلقيس فتحي تفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل

بلقيس فتحي تفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل

ياسر جلال ومي عمر في &quot;علاقة مشروعة&quot;.. والأخيرة تفاجىء الجمهور

ياسر جلال ومي عمر في "علاقة مشروعة".. والأخيرة تفاجىء الجمهور

منة شلبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

منة شلبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

حورية فرغلي: تمنيت الموت بسبب التنمر عليا وشبهوني بـ&quot;أبوالهول&quot;

حورية فرغلي: تمنيت الموت بسبب التنمر عليا وشبهوني بـ"أبوالهول"

بالصور.. بخاتم تتجاوز قيمته الـ600 ألف دولار.. خطوبة أديل وريتش بول

بالصور.. بخاتم تتجاوز قيمته الـ600 ألف دولار.. خطوبة أديل وريتش بول

بالفيديو.. لاميتا فرنجيه تصدم الجمهور بفستان جريء و شفاف

بالفيديو.. لاميتا فرنجيه تصدم الجمهور بفستان جريء و شفاف

بـهذا المبلغ الخيالي.. إيلون ماسك يستعيد مكانته كأغنى رجل بالعالم

بـهذا المبلغ الخيالي.. إيلون ماسك يستعيد مكانته كأغنى رجل بالعالم

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

عربي

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال

وفد الأمانة العامة للصومال يلتقي وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية في الصومال

مصر تعلن تدشين &quot;مسار تشاوري&quot; مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

مصر تعلن تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها