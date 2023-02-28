الاحتلال يفرج عن الأسير سالم رشيد من يطا بعد اعتقالٍ دام 16 عاماً

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير سالم رشيد من مدينة يطا جنوب محافظة الخليل، وذلك بعد قضائه 16 عاماً في المعتقلات.وعمّت الفرحة الكبيرة مدينة يطا وعائلة المحرر رشيد، وسط تكبيرات وزغاريد تعبّر عن سعادتهم باستقبال ابنهم، عقب سنوات من المعاناة داخل سجون الاحتلال.وهتف المشاركون في استقبال المحرر رشيد بشعارات مؤيدة للمقاومة، موجهين التحية للأسرى الأبطال الذين ضحوا بسنوات عمرهم في سبيل العزة والكرامة ومعركة دحر الاحتلال عن أرض فلسطين.