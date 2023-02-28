الاحتلال يهدم منزلين في بلدتي العيسوية وجبل المكبر بالقدس





واقتحمت جرافات الاحتلال بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وهدمت منزل المواطن محيسن، وفرضت عليه سلطات الاحتلال غرامة مقدارها 100 ألف شيقل.



وكان محيسن هدم جزءًا من منزله قبل حوالي أسبوعين على حساب نفقته الخاصة، وأكملت آليات الاحتلال هدم النزل اليوم.



وفي بلدة جبل المكبر، هدمت قوات الاحتلال منزلًا يعود للمواطن المقدسي إيهاب الحصيني الذي يقطنه هو وزوجته وطفلاه.



وكانت سلطات الاحتلال سلمت المقدسي الحصيني أمرا بهدم منزله في بلدة جبل المكبر في منتصف الشهر الجاري، وأمهلته 21 يومًا لتنفيذ عملية الهدم، أو أن تقوم آلياتها بهدمه وتغرمه بتكاليف الهدم، إلا أنه رفض التنفيذ.



ومنذ بناء المنزل قبل حوالي ستة أعوام، تلاحق سلطات الاحتلال عائلة، وفرضت عليها غرامة مخالفة مرتين بقيمة 90 ألف شيكل، وأجبرت العائلة على دفعها.



وتستهدف سلطات الاحتلال منازل المقدسيين بالهدم والاستيلاء، بحجة عدم الترخيص، بهدف تهويد المدينة والسيطرة عليها.





رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلين في بلدات القدس المحتلة.