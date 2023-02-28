شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تستقبل أبو هولي مهنئا بذكرى انطلاقتها

الجبهة الديمقراطية تستقبل أبو هولي مهنئا بذكرى انطلاقتها
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل وفدا من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الذي ضم رئيس الدائرة عضو اللجنة التنفيذية احمد أبو هولي، وأعضاء الدائرة ياسر أبو كشده، أنور حمام، علي صوافطة، رامي المدهون ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض.

وضم وفد الجبهة عضوي المكتب السياسي فتحي كليب وعدنان يوسف، وعضوي اللجنة المركزية علي المحمود وعبدالله كامل.

وقدم ابو هولي التهنئة للجبهة الديمقراطية لمناسبة ذكرى انطلاقتها، معتبرا ان الجبهة نحجت دائما في ابراز حيويتها وتجديد نفسها على مختلف المستويات بما جعلها فصيل له شأنه في الساحة الفلسطينية خاصة انها لا تكتفي بتشخيص اوضاعنا بل تقدم الحلول والمعالجات الوطنية.

وعرض الطرفان اوضاع اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام والمقيمين منهم في لبنان بشكل خاص واكدا على ضرورة تحمل وكالة الغوث لمسؤولياتها لجهة مواكبة الازمة اللبنانية بمختلف تداعياتها ومعالجة القضايا الصحية والتربوية والاغاثية واعمار مخيم نهر البارد والمنازل الآيلة للسقوط وغيرها من قضايا.. وهذا ما يتطلب زيادة الميزانية بشقيها المتعلق بالبرنامج العام وببرامج الطوارئ.

ودعا الطرفان الى توحيد جهود جميع الاطر الفلسطينية الخاصة باللاجئين والتنسيق فيما بينها، خاصة اللجان الشعبية المعنية برصد الاولويات ومتابعتها مع الاونروا بما يضمن توجيه الخدمات الى امكنتها الصحيحة وباتجاه الفئات الاكثر حاجة اضافة الى فئة الشباب التي تتعرض لاستهدافات شتى.

كما عرض الطرفان للتحضيرات الجارية لإحياء الذكرى 75 للنكبة وأكدا على ضرورة إحياء المناسبة بشكل موحد وبما يبعث برسالة موحدة إلى العالم بموقف اللاجئين الفلسطينيين وتمسكهم بحق العودة وفقا للقرار 194، ومواجهة المخططات التي تستهدف قضية اللاجئين وتجمعاتهم إضافة إلى ما تتعرض له وكالة الغوث من استهداف واضح.

أخبار ذات صلة

هادي عمرو: نريد رؤية محاسبة كاملة للمسؤولين عن هجمات المستوطنين الشنيعة

هادي عمرو: نريد رؤية محاسبة كاملة للمسؤولين عن هجمات المستوطنين الشنيعة

الأشغال بغزة: قدمنا عدة مقترحات للقاهرة حول آلية توزيع شقق المشاريع المصرية

الأشغال بغزة: قدمنا عدة مقترحات للقاهرة حول آلية توزيع شقق المشاريع المصرية

رئيس بلدية الخليل يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية

رئيس بلدية الخليل يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية

حماس لـ&quot;أستديو الوطن&quot;: ما جرى بنابلس إعلان حرب وهذه رسالة الشباب الثائر شرق القطاع

حماس لـ"أستديو الوطن": ما جرى بنابلس إعلان حرب وهذه رسالة الشباب الثائر شرق القطاع

المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يدين عنف المستوطنين ويطالب بمحاسبتهم

المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يدين عنف المستوطنين ويطالب بمحاسبتهم

الاحتلال يُعيد فتح معبر الكرامة أمام حركة المسافرين

الاحتلال يُعيد فتح معبر الكرامة أمام حركة المسافرين

الاحتلال يعلن اعتقال ثمانية فلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات إطلاق نار

الاحتلال يعلن اعتقال ثمانية فلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات إطلاق نار

مصرع مستوطن وإصابة آخرين بانفجار أسطوانة غاز في القدس

مصرع مستوطن وإصابة آخرين بانفجار أسطوانة غاز في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض حصارًا على أريحا ويشدد إجراءاته على مداخلها

الاحتلال يفرض حصارًا على أريحا ويشدد إجراءاته على مداخلها

تيسير خالد: بلدة حوارة عاشت ليلة كريستال على الطريقة الإسرائيلية

تيسير خالد: بلدة حوارة عاشت ليلة كريستال على الطريقة الإسرائيلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين في جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين في جنين

الجبهة الديمقراطية تستقبل أبو هولي مهنئا بذكرى انطلاقتها

الجبهة الديمقراطية تستقبل أبو هولي مهنئا بذكرى انطلاقتها

نادي الأسير: الأسيرة رجاء كرسوع تواجه التّحقيق منذ 22 يومًا

نادي الأسير: الأسيرة رجاء كرسوع تواجه التّحقيق منذ 22 يومًا

المنظمات الأهلية تطالب بوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

المنظمات الأهلية تطالب بوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

عطاء فلسطين تواصل فعاليات مشروع المسابقات الثقافية لأطفال فلسطين

عطاء فلسطين تواصل فعاليات مشروع المسابقات الثقافية لأطفال فلسطين

هيئة الأسرى: الأسير القاصر يزن عفانة يتعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق

هيئة الأسرى: الأسير القاصر يزن عفانة يتعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق

منوعات

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

بلقيس فتحي تفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل

بلقيس فتحي تفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل

ياسر جلال ومي عمر في &quot;علاقة مشروعة&quot;.. والأخيرة تفاجىء الجمهور

ياسر جلال ومي عمر في "علاقة مشروعة".. والأخيرة تفاجىء الجمهور

منة شلبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

منة شلبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

حورية فرغلي: تمنيت الموت بسبب التنمر عليا وشبهوني بـ&quot;أبوالهول&quot;

حورية فرغلي: تمنيت الموت بسبب التنمر عليا وشبهوني بـ"أبوالهول"

بالصور.. بخاتم تتجاوز قيمته الـ600 ألف دولار.. خطوبة أديل وريتش بول

بالصور.. بخاتم تتجاوز قيمته الـ600 ألف دولار.. خطوبة أديل وريتش بول

بالفيديو.. لاميتا فرنجيه تصدم الجمهور بفستان جريء و شفاف

بالفيديو.. لاميتا فرنجيه تصدم الجمهور بفستان جريء و شفاف

بـهذا المبلغ الخيالي.. إيلون ماسك يستعيد مكانته كأغنى رجل بالعالم

بـهذا المبلغ الخيالي.. إيلون ماسك يستعيد مكانته كأغنى رجل بالعالم

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

عربي

مصر تعلن تدشين &quot;مسار تشاوري&quot; مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

مصر تعلن تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق