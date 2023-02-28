الجبهة الديمقراطية تستقبل أبو هولي مهنئا بذكرى انطلاقتها

رام الله - دنيا الوطناستقبل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل وفدا من دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الذي ضم رئيس الدائرة عضو اللجنة التنفيذية احمد أبو هولي، وأعضاء الدائرة ياسر أبو كشده، أنور حمام، علي صوافطة، رامي المدهون ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض.وضم وفد الجبهة عضوي المكتب السياسي فتحي كليب وعدنان يوسف، وعضوي اللجنة المركزية علي المحمود وعبدالله كامل.وقدم ابو هولي التهنئة للجبهة الديمقراطية لمناسبة ذكرى انطلاقتها، معتبرا ان الجبهة نحجت دائما في ابراز حيويتها وتجديد نفسها على مختلف المستويات بما جعلها فصيل له شأنه في الساحة الفلسطينية خاصة انها لا تكتفي بتشخيص اوضاعنا بل تقدم الحلول والمعالجات الوطنية.وعرض الطرفان اوضاع اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام والمقيمين منهم في لبنان بشكل خاص واكدا على ضرورة تحمل وكالة الغوث لمسؤولياتها لجهة مواكبة الازمة اللبنانية بمختلف تداعياتها ومعالجة القضايا الصحية والتربوية والاغاثية واعمار مخيم نهر البارد والمنازل الآيلة للسقوط وغيرها من قضايا.. وهذا ما يتطلب زيادة الميزانية بشقيها المتعلق بالبرنامج العام وببرامج الطوارئ.ودعا الطرفان الى توحيد جهود جميع الاطر الفلسطينية الخاصة باللاجئين والتنسيق فيما بينها، خاصة اللجان الشعبية المعنية برصد الاولويات ومتابعتها مع الاونروا بما يضمن توجيه الخدمات الى امكنتها الصحيحة وباتجاه الفئات الاكثر حاجة اضافة الى فئة الشباب التي تتعرض لاستهدافات شتى.كما عرض الطرفان للتحضيرات الجارية لإحياء الذكرى 75 للنكبة وأكدا على ضرورة إحياء المناسبة بشكل موحد وبما يبعث برسالة موحدة إلى العالم بموقف اللاجئين الفلسطينيين وتمسكهم بحق العودة وفقا للقرار 194، ومواجهة المخططات التي تستهدف قضية اللاجئين وتجمعاتهم إضافة إلى ما تتعرض له وكالة الغوث من استهداف واضح.