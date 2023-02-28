عطاء فلسطين تواصل فعاليات مشروع المسابقات الثقافية لأطفال فلسطين

رام الله - دنيا الوطنواصلت جمعية عطاء فلسطين الخيرية مسابقة الأطفال الثقافية "أنا المبدع" للعام الرابع على التوالي، والتي تستهدف الأطفال المبدعين في تأليف ورسم قصص الأطفال القصيرة من كافة محافظات الوطن.وأوضحت رجاء أبو غزالة مؤسس ومدير عام الجمعية، أن المشروع يشمل ثلاث مراحل تبدأ بمسابقة كتابة القصة القصيرة "أنا الراوي"، يليها مسابقة "أنا الرسام" لرسم مواضيع القصص الفائزة من المرحلة الاولي، وينتهي المشروع سنويا بإصدار وطابعة القصص الخمس الأولى مرفقة برسومات أطفال في مواضيعها ككتاب مصور للأطفال.وقالت أبو غزالة، إن الجمعية وقعت اتفاقية مع مكتبة سمير منصور لطباعة ونشر سلسة قصص "أنا المبدع 3" للعام الماضي. وبيّنت، أن القصص الخمسة هي: قصة "القاتل المأجور" تأليف كرمل عرفات عبد العزيز من جنين، ورسم ريم مراد البطش من الخليل، وقصة "أيام عصيبة" تأليف روند نضال الفرا من خانيونس، ورسم كرم ماجد الزيان من الوسطي، قصة "الإرادة الحرة" تأليف زينة عمر شعيبات، ورسم لنار ربيع عابدة من رام الله والبيرة، قصة "الفصول الأربعة؟" تأليف عثمان سائد بدر من رام الله والبيرة، ورسم سبأ شاكر عويسات من القدس، قصة "أنا وأمي" تأليف سالي عبد الرحيم رزق الله من سلفيت، ورسم كريم أحمد حماد من رفح.وأعلنت أبو غزالة، عن إطلاق مسابقة "أنا الراوي 4" لكتابة القصص القصيرة - لعام 2023-، وتستهدف الأطفال من عمر (10-15 عاما) من كافة المحافظات. مبينه، ان موضوعات القصص القصيرة تضم (القراءة حياة - الأخلاق الحميدة - الطفل الخارق في القدس - فلسطين في كأس العالم 2022 - قصة ما قبل النوم). وأكدت، أن الاشتراك بالمسابقة من خلال ارسال القصة إلكترونيا على موقع الجمعية، وستخضع جميع المشاركات للتحكيم من قبل لجنة مختصّة بأدب الأطفال، وأن الموعد النهائي لإرسال المشاركات ببداية شهر مايو القادم.