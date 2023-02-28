هيئة الأسرى: الأسير القاصر يزن عفانة يتعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، تفاصيل التحقيق القاسي الذي تعرض له الأسير القاصر يزن حمزة عفانة (16 عاما)، وذلك بعد زيارة محامي الهيئة أحمد صيام له في سجن مجيدو.واقتحم جيش الاحتلال بيت عفانة الكائن في صور باهر بالقدس، الساعة ال 7 صباحا بتاريخ 01/02/2023، وشرع الجنود بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته، ثم اعتقلوا يزن واقتادوه الى المسكوبية، واستمروا بالتحقيق معه لمدة 18 يوما، تعرض خلالها للتعذيب والضرب، إذ قام المحققون بلطم رأسه بالحيط، مما أدى إلى إصابته بجروح في جبينه، كما تعمدوا الدوس على يديه المكبلتين بالأصفاد، وإطفاء السجائر في وجهه.ومن المفترض أن تعقد جلسة محاكمة للأسير بتاريخ 07/03/2023، علما أن هناك 160 طفلا وقاصرا، يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، موزعين على 3 سجون (عوفر، ومجيدو، والدامون )، و يتعرضون لما يتعرض له الكبار، من من قسوة التعذيب والمحاكمات الجائرة، والمعاملة غير الإنسانية، التي تنتهك حقوقهم الأساسية، وتهدد مستقبلهم بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.