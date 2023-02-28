محافظ غزة يهنئ الديمقراطية بعيد انطلاقتها الـ54

رام الله - دنيا الوطنهنأ محافظ غزة، الوزير إبراهيم أبو النجا الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعيد انطلاقتها الـ54، قائلاً: "نحن أمام تاريخ كبير وعريق، أمام عطاء، أمام عمالقة، أمام انطلاقة جبهة شكلت نقلةً وإضافةً نوعيةً للعمل الوطني الفلسطيني على قاعدة تحرير الأرض وعودة أصحاب الأرض إلى الأرض".وأضاف أبو النجا: "نهنئ الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية، ونقول له أنت أيها الرجل كنت وما زلت وستبقى ورفاقك تشكلون ضمانة وطنية حتى في أحلك المحطات"، لافتاً إلى أن للجبهة الديمقراطية دور بارز ومؤثر على كافة الصعد والمحطات المختلفة.ونوه أبو النجا وهو يترحم على أرواح شهداء شعبنا، إلى "ما قدمته الجبهة الديمقراطية من تضحيات كبيرة وهي التي تجمع بين العمل العسكري والنضالي والفكر والبرنامج السياسي، حيث إنها قدمت البرنامج الوطني المرحلي، برنامج العودة وتقرير المصير والدولة".وأشار محافظ غزة إلى الدور البارز للجبهة في محطات كبيرة ولا سيما في المشاركة بفاعلية في دورات المجالس الوطنية وتشكيل اللجان التنفيذية والمجالس المركزية، والتاريخ يشهد أن الجبهة لم تغادر م. ت. ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، ولم تغادر مربع النضال والعطاء، وكان لها دوراً مميزاً في المواجهة والصمود في كافة محطات وميادين النضال المختلفة