وزارة الزراعة تطلق مقترح برنامج وطني لتطوير قطاع النخيل

رام الله - دنيا الوطنافتتح وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح ورشة عمل لمناقشة إعداد مقترح برنامج وطني لتطوير قطاع النخيل، بحضور جهاد أبو العسل محافظ أريحا والأغوار ومحمود حسينرئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحمد القطب رئيس مجلس إدارة المشروع الانشائي العربي ومحمد القواسمي رئيس جمعية التمور الفلسطينية .وتأتي هذه الورشة إيمانا من وزارة الزراعة بدور الشركاء في القطاع الخاص والقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في الوقوف سويا على اولويات القطاع والتحديات التي تواجهه والتدخلات اللازم تنفيذها في المرحلة المقبلة وصولا لتطوير القطاع وحمايته واستدامته ولتحقيق اهداف إستراتيجية القطاع الزراعي من خلال تعزيز صمود المزارعين في اراضيهم والوصول الى الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وزيادة الانتاج والإنتاجية واستدامة الموارد الطبيعية وتحسين الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وشركائها وصولا لرؤية مؤسسات قادرة وممكنة.ويهدف أعداد البرنامج الوطني لتطوير قطاع النخيل لرفع القيمة الاقتصادية لقطاع النخيل بشكل خاص وحماية القطاع واستدامته بشكل عام.وأكدت مداخلات الحضور على اهمية اعداد هذا البرنامج استجابةً لاحتياجات قطاع النخيل لزيادة الانتاجية كماً ونوعاً والحد من انتشار الامراض والافات الزراعية وبشكل خاص سوسة النخيل.واشتملت الورشة على عرض تجربة لمشاهدة حقلية زراعية لإحدى التقنيات المستخدمة لتحديد الاصابة بسوسة النخيل كان قد نفذها المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (ESDC) وبالشراكة مع مؤسسة اوكسفام Oxfam، وبالتنسيق مع جمعية المشروع الانشائي العربي.ختاما وتنفيذا لتوصيات الورشة سيتم العمل على اعداد البرنامج الوطني لتطوير قطاع النخيل بالشراكة مع جميع المؤسسات الشريكة ليكون منهجية وركيزة أساسية لكل مايتعلق بسلسلة القيمة للقطاع .