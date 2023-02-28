شؤون فلسطينية

وزارة الزراعة تطلق مقترح برنامج وطني لتطوير قطاع النخيل

وزارة الزراعة تطلق مقترح برنامج وطني لتطوير قطاع النخيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح ورشة عمل لمناقشة إعداد مقترح برنامج وطني لتطوير قطاع النخيل، بحضور جهاد أبو العسل محافظ أريحا والأغوار ومحمود حسين

رئيس مجلس إدارة المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحمد القطب رئيس مجلس إدارة المشروع الانشائي العربي ومحمد القواسمي رئيس جمعية التمور الفلسطينية .

وتأتي هذه الورشة إيمانا من وزارة الزراعة بدور الشركاء في القطاع الخاص والقطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في الوقوف سويا على اولويات القطاع والتحديات التي تواجهه والتدخلات اللازم تنفيذها في المرحلة المقبلة وصولا لتطوير القطاع وحمايته واستدامته ولتحقيق اهداف إستراتيجية القطاع الزراعي من خلال تعزيز صمود المزارعين في اراضيهم والوصول الى الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال وزيادة الانتاج والإنتاجية واستدامة الموارد الطبيعية وتحسين الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وشركائها وصولا لرؤية مؤسسات قادرة وممكنة.

ويهدف أعداد البرنامج الوطني لتطوير قطاع النخيل لرفع القيمة الاقتصادية لقطاع النخيل بشكل خاص وحماية القطاع واستدامته بشكل عام.

وأكدت مداخلات الحضور على اهمية اعداد هذا البرنامج استجابةً لاحتياجات قطاع النخيل لزيادة الانتاجية كماً ونوعاً والحد من انتشار الامراض والافات الزراعية وبشكل خاص سوسة النخيل.

واشتملت الورشة على عرض تجربة لمشاهدة حقلية زراعية لإحدى التقنيات المستخدمة لتحديد الاصابة بسوسة النخيل كان قد نفذها المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (ESDC) وبالشراكة مع مؤسسة اوكسفام Oxfam، وبالتنسيق مع جمعية المشروع الانشائي العربي.

ختاما وتنفيذا لتوصيات الورشة سيتم العمل على اعداد البرنامج الوطني لتطوير قطاع النخيل بالشراكة مع جميع المؤسسات الشريكة ليكون منهجية وركيزة أساسية لكل مايتعلق بسلسلة القيمة للقطاع .

أخبار ذات صلة

هادي عمرو: نريد رؤية محاسبة كاملة للمسؤولين عن هجمات المستوطنين الشنيعة

هادي عمرو: نريد رؤية محاسبة كاملة للمسؤولين عن هجمات المستوطنين الشنيعة

الأشغال بغزة: قدمنا عدة مقترحات للقاهرة حول آلية توزيع شقق المشاريع المصرية

الأشغال بغزة: قدمنا عدة مقترحات للقاهرة حول آلية توزيع شقق المشاريع المصرية

رئيس بلدية الخليل يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية

رئيس بلدية الخليل يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية

حماس لـ&quot;أستديو الوطن&quot;: ما جرى بنابلس إعلان حرب وهذه رسالة الشباب الثائر شرق القطاع

حماس لـ"أستديو الوطن": ما جرى بنابلس إعلان حرب وهذه رسالة الشباب الثائر شرق القطاع

المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يدين عنف المستوطنين ويطالب بمحاسبتهم

المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يدين عنف المستوطنين ويطالب بمحاسبتهم

الاحتلال يُعيد فتح معبر الكرامة أمام حركة المسافرين

الاحتلال يُعيد فتح معبر الكرامة أمام حركة المسافرين

الاحتلال يعلن اعتقال ثمانية فلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات إطلاق نار

الاحتلال يعلن اعتقال ثمانية فلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات إطلاق نار

مصرع مستوطن وإصابة آخرين بانفجار أسطوانة غاز في القدس

مصرع مستوطن وإصابة آخرين بانفجار أسطوانة غاز في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض حصارًا على أريحا ويشدد إجراءاته على مداخلها

الاحتلال يفرض حصارًا على أريحا ويشدد إجراءاته على مداخلها

تيسير خالد: بلدة حوارة عاشت ليلة كريستال على الطريقة الإسرائيلية

تيسير خالد: بلدة حوارة عاشت ليلة كريستال على الطريقة الإسرائيلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين في جنين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين في جنين

الجبهة الديمقراطية تستقبل أبو هولي مهنئا بذكرى انطلاقتها

الجبهة الديمقراطية تستقبل أبو هولي مهنئا بذكرى انطلاقتها

نادي الأسير: الأسيرة رجاء كرسوع تواجه التّحقيق منذ 22 يومًا

نادي الأسير: الأسيرة رجاء كرسوع تواجه التّحقيق منذ 22 يومًا

المنظمات الأهلية تطالب بوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

المنظمات الأهلية تطالب بوقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

عطاء فلسطين تواصل فعاليات مشروع المسابقات الثقافية لأطفال فلسطين

عطاء فلسطين تواصل فعاليات مشروع المسابقات الثقافية لأطفال فلسطين

هيئة الأسرى: الأسير القاصر يزن عفانة يتعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق

هيئة الأسرى: الأسير القاصر يزن عفانة يتعرض للتعذيب الشديد أثناء التحقيق

منوعات

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

بلقيس فتحي تفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل

بلقيس فتحي تفاجئ الجمهور بتغير ملامحها بسبب عمليات التجميل

ياسر جلال ومي عمر في &quot;علاقة مشروعة&quot;.. والأخيرة تفاجىء الجمهور

ياسر جلال ومي عمر في "علاقة مشروعة".. والأخيرة تفاجىء الجمهور

منة شلبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

منة شلبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

حورية فرغلي: تمنيت الموت بسبب التنمر عليا وشبهوني بـ&quot;أبوالهول&quot;

حورية فرغلي: تمنيت الموت بسبب التنمر عليا وشبهوني بـ"أبوالهول"

بالصور.. بخاتم تتجاوز قيمته الـ600 ألف دولار.. خطوبة أديل وريتش بول

بالصور.. بخاتم تتجاوز قيمته الـ600 ألف دولار.. خطوبة أديل وريتش بول

بالفيديو.. لاميتا فرنجيه تصدم الجمهور بفستان جريء و شفاف

بالفيديو.. لاميتا فرنجيه تصدم الجمهور بفستان جريء و شفاف

بـهذا المبلغ الخيالي.. إيلون ماسك يستعيد مكانته كأغنى رجل بالعالم

بـهذا المبلغ الخيالي.. إيلون ماسك يستعيد مكانته كأغنى رجل بالعالم

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

عربي

مصر تعلن تدشين &quot;مسار تشاوري&quot; مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

مصر تعلن تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق