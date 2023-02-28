هادي عمرو: نريد رؤية محاسبة كاملة للمسؤولين عن هجمات المستوطنين الشنيعة

وأضاف عمرو: "نريد أن نرى محاسبة كاملة ومقاضاة من خلال القانون، للمسؤولين عن هذه الهجمات الشنيعة، وتعويضات لأولئك الذين فقدوا ممتلكاتهم أو تضرروا بطريقة أخرى".









بدوره، شدد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خلال الجولة، على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، والتدخل الفوري والعاجل لكبح جماح المستوطنين والبناء الاستيطاني والاعتداءات الإسرائيلية.



وقال إن "الخسارة الأساسية هي الرعب الذي عاشه الأهالي، خاصة النساء والأطفال، نتيجة الاعتداءات التي نفذها المستوطنون، وإشعال النار في بيوتهم وممتلكاتهم، وهذه خسارة نفسية غير مسبوقة"، مضيفاً: "نعول على دور الإدارة الأميركية في وقف العنف في المنطقة".



من جهته، قال رئيس بلدية حوارة، معين ضميدي إن حوارة شهدت سلسلة لم تتوقف من الاعتداءات، أدت إلى دمار كبير في الممتلكات والمنشآت، إلى جانب الآثار النفسية والصحية للمواطنين، معربا عن أمله في تأمين الحماية للمواطنين في حوارة والقرى المجاورة.



وتابع أن ما شهدته حوارة على مدار يومين، اعتداءات لم نشهد لها مثيل من قبل، وتمت تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.





بدوره، شدد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خلال الجولة، على أهمية توفير الحماية للفلسطينيين، والتدخل الفوري والعاجل لكبح جماح المستوطنين والبناء الاستيطاني والاعتداءات الإسرائيلية.وقال إن "الخسارة الأساسية هي الرعب الذي عاشه الأهالي، خاصة النساء والأطفال، نتيجة الاعتداءات التي نفذها المستوطنون، وإشعال النار في بيوتهم وممتلكاتهم، وهذه خسارة نفسية غير مسبوقة"، مضيفاً: "نعول على دور الإدارة الأميركية في وقف العنف في المنطقة".من جهته، قال رئيس بلدية حوارة، معين ضميدي إن حوارة شهدت سلسلة لم تتوقف من الاعتداءات، أدت إلى دمار كبير في الممتلكات والمنشآت، إلى جانب الآثار النفسية والصحية للمواطنين، معربا عن أمله في تأمين الحماية للمواطنين في حوارة والقرى المجاورة.وتابع أن ما شهدته حوارة على مدار يومين، اعتداءات لم نشهد لها مثيل من قبل، وتمت تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنتحدث الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو خلال زيارته بلدة حوارة جنوب نابلس، اليوم الثلاثاء، عن اعتداءات المستوطنين في البلدة.وأعرب عن أعمق تعازيه وأدان أعمال العنف العشوائية الواسعة النطاق وغير المقبولة من جانب المستوطنين، مضيفاً أنه "قلق للغاية من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية".وزار عمرو عدداً من المنازل والمنشآت التي جرى استهدافها وحرقها، واستمع لشهادات المواطنين حول الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال.