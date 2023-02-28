الأشغال بغزة: قدمنا عدة مقترحات للقاهرة حول آلية توزيع شقق المشاريع المصرية

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، إنه من المتوقع الانتهاء من الشقق المصرية نهاية هذا العام، فيما ستوزع حسب ما يتم الاتفاق عليه مع القاهرة.وأكدت الوزارة في تصريح أبرزته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، أنها قدمت عدة مقترحات للمصريين حول آلية التوزيع بما يحقق الفائدة المُثلى للمشاريع.وكانت الوزارة أصدرت قبل شهر، تنويهاً هامًا للمواطنين بشأن مشاريع الشقق المصرية في القطاع، منوهة إلى أن مشاريع الإسكان المصرية لا تزال قيد الإنشاء ولم يتم البدء حتى تاريخ اليوم في التسجيل للشقق.ووجهت تحذيرًا للمواطنين من التعامل مع أية روابط إلكترونية أو التعامل مع أية جهات غير رسمية بالخصوص.