رئيس بلدية الخليل يستقبل وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة اليوم الثلاثاء في الحديقة التكنولوجية التابعة لبلدية الخليل، وفداً من وزارة الخارجية الفرنسية ممثلاً بمدير التعاون السيد (الكسندر كالفز) والسيدة (كاميلي جروجون) ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين (AFD) السيد (أنطوني بيوجيه)، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمشاركة مدير العمليات في صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية السيد حازم القواسمي، وبحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء الوحدات الإدارية والأقسام المختلفة في البلدية ومهندسي البلدية.ورحبّ أبو سنينة بالوفد الضيف، مقدماً شرحاً تفصيلياً عن مدينة الخليل ومكانتها التاريخية وأهميتها الاقتصادية، شاكراً دولة فرنسا حكومةً وشعباً على دعمهم المستمر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مثمناً دور المؤسسات الفرنسية خاصةً ((AFD على مساهماتهم في تحقيق تنمية مستدامة من خلال المشاريع التي يُنفذها الصندوق والمتعلقة بخدمات البنية التحتية قطاع المياه والصرف الصحي، موضحاً أنّ هذا الدعم يظهر جلياً في عدة مشاريع تطويرية أهمها مشروع إنشاء محطة المعالجة للمياه العادمة.ولفت أبو سنينة إلى علاقات التعاون والتوأمة التي تربط البلدية بالبلديات الفرنسية، مؤكداً أنّ هذه العلاقات انعكست بشكل إيجابي على أرض الواقع وكان لها أثر كبير في تحسين وتطوير العديد من الخدمات لا سيما في مجال الزراعة والسياحة والشباب والرياضة، متطلعاً إلى المزيد من الدعم في مختلف المجالات والقطاعات، مثمناً جهود صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، موضحاً أنّ الصندوق نجح في تطبيق مبادئ الحوكمة والحكم الرشيد، موضحاً أنّ البلدية نفذت العديد من المشاريع التطويرية من خلال الصندوق.هذا وأعرب الوفد الفرنسي عن سعادته بهذه الزيارة، مبدياً استعداده لتعزيز العلاقات الفرنسية الفلسطينية على مستوى الهيئات المحلية، لافتاً إلى أنّ دولة فلسطين من أهم الشركاء على مستوى الشرق الأوسط، موضحاً أنّ دولة فلسطين الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك هذا العدد من اتفاقيات التوأمة بين الهيئات المحلية الفرنسية والفلسطينية.