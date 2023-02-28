المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية يدين عنف المستوطنين ويطالب بمحاسبتهم





فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها لمحيط محافظة نابلس، وتغلق الحواجز، وتعيق حركة المواطنين على المداخل.





رام الله - دنيا الوطنأدان المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية بالقدس، أعمال العنف العشوائية واسعة النطاق التي يرتكبها المستوطنون خلال الفترة الأخيرة.وأعرب المكتب الأمريكي، عن قلقه من تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، مطالباً بمحاسبة كاملة ومقاضاة للمسؤولين عن الهجمات الشنيعة.وشهد يوم الأحد الماضي، هجمة شرسة للمستوطنين واعتداءات غير مسبوقة، في مدينة نابلس، من إحراق للمنازل واستهدافها، والاعتداء على المواطنين، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من المواطنين.واستهدف المستوطنون 30 منزلاً في حوارة جنوب نابلس، بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة ومشطب مركبات، وإصابة أكثر من 100 مواط، واستشهاد المواطن سامح الأقطش.