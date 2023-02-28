الاحتلال يعلن اعتقال ثمانية فلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات إطلاق نار







رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) اليوم الثلاثاء، اعتقال ثمانية فلسطينيين، خلال الأسابيع الأخيرة، بزعم مشاركتهم في عمليات إطلاق نار بمحيط مدينة رام الله.وادعى (شاباك) في بيانه، أن "التحقيق مع المعتقلين أظهر مشاركة بلال البرغوثي وأحمد عقل، من قرية بيت ريما، في عمليتي إطلاق نار ضد قوات الاحتلال في قرية النبي صالح، في السابع من كانون الأول/ ديسمبر و26 كانون الثاني/يناير الماضيين".وبحسب ادعاء (شاباك)، فإن شخصاً آخر شارك في عملية إطلاق نار باتجاه سيارة إسرائيلية قرب بلدة الروابي، في الثالث من شباط/فبراير الحالي.وأضاف البيان أن الشابين حسن وعلاء مناصرة، من سكان مخيم قلنديا للاجئين، شاركا في عملية إطلاق نار باتجاه حاجز قلنديا العسكري، في ليلة 27 كانون الثاني/يناير الماضي.وتابع (شاباك) في بيانه، أن الشاب أحمد أبو عريضة، من سكان مخيم بيتونيا، شارك في عملية إطلاق نار باتجاه حاجز بيتونيا العسكري، في 27 كانون الثاني/يناير الماضي.وزعم جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن الشابين محمد محروق وجبريل زبيدي، من سكان مخيم الجلزون، شاركا في عملية إطلاق نار باتجاه مستوطنة "بيت إيل"، في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.