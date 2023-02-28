شؤون فلسطينية

إعلام إسرائيلي: اتهامات للوزيرين بن غفير وسموتريتش بشأن أحداث حوارة

إعلام إسرائيلي: اتهامات للوزيرين بن غفير وسموتريتش بشأن أحداث حوارة
بن غفير وسموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت مصادر أمنية إسرائيلية وصفتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأنها "كبيرة"، الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير ونواباً من حزبيهما، بدعم المتسببين بالاعتداءات في بلدة حوارة، والدفع نحو المزيد من التصعيد في الضفة الغربية. 

ونقلت (مكان) عن مصدر أمني قوله: "إن أحداث حوارة كانت منظمة جيدا، موضحاً أن اليهود دخلوا البلدة وهم يحملون زجاجات حارقة معدة مسبقا". 

وأضاف أنه بأعجوبة لم تنته هذه الأحداث على غرار المذبحة التي ارتكبها باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وفق زعمه.

ونفذ المستوطنون مساء الأحد الماضي، اعتداءات كبيرة على المواطنين ممتلكاتهم في بلدة حوارة، بعد ساعات قليلة من عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل إسرائيليين في البلدة.

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