شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي: دفعة نقدية سريعة بقيمة 350 ألف شيكل لبلدية حوارة

وزير الحكم المحلي: دفعة نقدية سريعة بقيمة 350 ألف شيكل لبلدية حوارة
وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح،
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، إن دفعة نقدية سريعة وطارئة سيتم تحويلها اليوم الثلاثاء إلى بلدية حوارة، بقيمة 350 ألف شيكل، لإغاثة المواطنين المتضررين من اعتداءات المستوطنين.

وأوضح الصالح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ستقوم بحصر الأضرار الناجمة عن عدوان قوات الاحتلال ومستوطنيها على البلدة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها لمحيط محافظة نابلس، وتغلق الحواجز، وتعيق حركة المواطنين على المداخل، في أعقاب عملية إطلاق النار في بلدة حوراة والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلييْن.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين نفذوا، الأحد الماضي، نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن، يوم الأحد شهد هجمة شرسة للمستوطنين واعتداءات غير مسبوقة؛ من إحراق للمنازل واستهدافها، والاعتداء على المواطنين، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من المواطنين.

وأشار إلى أنه جرى استهداف 30 منزلاً في حوارة بين حرق وتكسير، وإحراق 15 مركبة ومشطب مركبات، وإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم 4 بجروح، واستشهاد المواطن سامح الاقطش.

وتابع أن بلدة بورين شهدت إحراق بركس وحظيرة أغنام وثلاث مركبات، ومحاولة احراق أحد المنازل، فيما شهدت بلدة عصيرة القبيلة إحراق منزل وخزان مياه، ومشطب للمركبات في بلدة أودلا.

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