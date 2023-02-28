تفاصيل لقاء حسين الشيخ بالمبعوث الأمريكي هادي عمرو في رام الله





وطالب حسين الشيخ الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي "حماية الشعب الفلسطيني من هذه الوحشية وهذا الإجرام".







رام الله - دنيا الوطنالتقى، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في مكتبه بمدينة رام الله، الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بحضور مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.ويأتي اللقاء، استمراراً لسلسلة اللقاءات بين القيادة الفلسطينية والادارة الأمريكية، حيث بحث الشيخ مع المبعوث الأمريكي العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، خاصة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على الشعب الفلسطيني من قتل وحرق للمنازل من قبل الاحتلال والمستوطنين والتي كان آخرها في نابلس وحوارة.