عربي

مصر تعلن تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

مصر تعلن تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا بهدف استعادة العلاقات
وزير الخارجية المصري مع نظيره التركي خلال استقبال سفينة المساعدات المصرية لمتضرري الزلزال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة باسم الخارجية المصرية، مساء الإثنين، أنه سيتم تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا يهدف لاستعادة العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بشأن نتائج زيارة وزير خارجية مصر، سامح شكري لتركيا ولقاء نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو.

وأكد أبو زيد، أن زيارة شكري لتركيا كانت للتضامن الإنساني في ظل تداعيات زلزال السادس من شباط/ فبراير الجاري، وتزامناً مع وصول الشحنة السادسة من المساعدات المصرية لتركيا والتي تقدر إجمالي بحوالي 1200 طن.

وقال، في تصريحات لـ(قناة الحياة ) المصرية، إن "هناك رسائل كثيرة صدرت من الجانبين وهي في مجملها تدفع في اتجاه الرغبة المشتركة في استعادة مسار العلاقات بين البلدين لمسارها الطبيعي في إطار توجيه القيادة السياسية عقب اللقاء الذي عقد في قطر".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التقى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على هامش مونديال قطر أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مؤكداً أن "اللقاء خطوة أولى تمّ اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين"، فيما عدته الرئاسة المصرية "بداية لتطوير العلاقات".

وقال متحدث الخارجية المصري إن "ما تم الاتفاق عليه بين وزيري خارجية البلدين، هو تحديد مسار يتم الانخراط فيه بشكل مباشر بين الجانبين وهذا المسار يتم فيها تحديد موضوعات مناقشاته وتقديم رؤية واضحة لمواقف كل دولة".

وأكد أن "هذا المسار التشاوري الذي سيتم تدشينه سيكون هو الحكم في سرعة استعادة العلاقات وحيوتها"، دون تحديد موعد بشأن إتمام ذلك.

وفي مقابلة صحفية، مع قناة (صدى البلد)، أشار المتحدث المصري إلى أن زيارة شكري سيكون لها "دوراً وإسهاماً في إطلاق هذا المسار التشاوري المرحلة المقبلة".

وشدد على أن "هذا المسار التشاوري يهدف لاستعادة العلاقات لطبيعتها في القريب"، مشيداً بحفاوة واهتمام تركيا بالوفد المصري.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، الإثنين، قال مولود تشاووش أوغلو إن "تطور العلاقات بين تركيا ومصر يصب بمصلحتهما وينعكس إيجاباً على استقرار ورخاء المنطقة".

وأضاف: "نفتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع مصر، واللقاء الذي جمع الرئيس أردوغان بنظيره المصري بقطر كان مثمراً للغاية".

وتابع: "وخلال لقائي مع الوزير شكري تناولنا الخطوات الواجب الإقدام عليها لتعزيز علاقات البلدين"، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية.

أخبار ذات صلة

مصر تعلن تدشين &quot;مسار تشاوري&quot; مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

مصر تعلن تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

العاهل الأردني يتحدث عن أهمية خفض التصعيد في فلسطين وآخر المستجدات الإقليمية

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا حول تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ&quot;تريليون دولار&quot;

السيسي يحسم شائعات بيع قناة السويس بـ"تريليون دولار"

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

أمريكا تتخذ قرارًا بشأن مساعدة ليبيا في إجراء انتخاباتها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير

صور.. مجدلاني يوقع مع وزيرة مغربية اتفاقية تعاون ثنائية

صور.. مجدلاني يوقع مع وزيرة مغربية اتفاقية تعاون ثنائية

وفد جامعة غزة يلتقي اشتية ووزير التعليم العالي في رام الله

وفد جامعة غزة يلتقي اشتية ووزير التعليم العالي في رام الله

وزارة الداخلية تبحث آفاق التعاون مع نقابة الصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية

وزارة الداخلية تبحث آفاق التعاون مع نقابة الصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية

بلدية غزة: مشروع لتأهيل محطة اليرموك للنفايات بتكلفة تقدر بـ950 ألف دولار

بلدية غزة: مشروع لتأهيل محطة اليرموك للنفايات بتكلفة تقدر بـ950 ألف دولار

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء

إصابة سيدة إثر هجوم للمستوطنين استهدف سيارة إسعاف مستشفى جنين الحكومي

إصابة سيدة إثر هجوم للمستوطنين استهدف سيارة إسعاف مستشفى جنين الحكومي

ارتفاع على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

ارتفاع على درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

منوعات

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

بالفيديو.. ياسمين عز تصدم الجمهور بملامحها قبل الشهرة

ما هو شرط مصطفى كامل للغناء بفلاشة؟

ما هو شرط مصطفى كامل للغناء بفلاشة؟

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

بإطلالة جريئة.. جنى عمرو دياب تثير الجدل

شاهد.. احتفال ماريتا الحلاني بخطوبتها بأجواء من الفرح

شاهد.. احتفال ماريتا الحلاني بخطوبتها بأجواء من الفرح

بماذا وعدت يسرا جمهورها قبيل الموسم الرمضاني؟

بماذا وعدت يسرا جمهورها قبيل الموسم الرمضاني؟

بالفيديو.. كيم كارداشيان تعاني بسبب ملابسها الضيقة

بالفيديو.. كيم كارداشيان تعاني بسبب ملابسها الضيقة

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان مقدمة البرامج جويل !

بمبلغ صادم.. لن تصدق سعر فستان مقدمة البرامج جويل !

شاهد.. حلا شيحة تشارك الجمهور صورها الجديدة بدون حجاب

شاهد.. حلا شيحة تشارك الجمهور صورها الجديدة بدون حجاب

بعد زواجها مرتين.. مي سليم مستعدة للزواج مجدداً

بعد زواجها مرتين.. مي سليم مستعدة للزواج مجدداً

أحمد رزق يلجأ إلى طبيب أمراض نفسية لسبب صادم

أحمد رزق يلجأ إلى طبيب أمراض نفسية لسبب صادم

عربي

مصر تعلن تدشين &quot;مسار تشاوري&quot; مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

مصر تعلن تدشين "مسار تشاوري" مع تركيا بهدف استعادة العلاقات

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعها الطارئ وحسين طه: إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الجامعة العربية تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن جرائم المستوطنين وتداعياتها

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق

الأولى منذ 12 عاماً.. وزير الخارجية المصري يصل إلى دمشق