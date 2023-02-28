شؤون فلسطينية

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير

الإحصاء يصدر الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.73% خلال شهر كانون ثاني/يناير 2023 مقارنة مع شهر كانون أول/ديسمبر 2022.

وبلغ الرقم القياسي العام 105.84 خلال شهر كانون ثاني/يناير 2023 مقارنة ﺒ 106.61 خلال شهر كانون أول/ديسمبر 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً خلال شهر كانون ثاني/يناير 2023

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.79%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 105.56 خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة ﺒ 106.40 خلال شهر كانون أول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر كانون ثاني 2023

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.11%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.43 خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بـ 108.55 خلال شهر كانون أول 2022 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر كانون ثاني 2023

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً مقداره 3.56%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 11.04%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الزهرة 1.57 شيقل/كغم، والملفوف 1.47 شيقل/كغم، وبندورة بيوت بلاستيكية 1.83 شيقل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 1.60 شيقل/كغم، وكوسا صغير الحجم 2.12 شيقل/كغم، وفاصولياء خضراء رفيعة 2.91 شيقل/كغم، وبصل أخضر مع ورق 5.67 شيقل/كغم، والبطاطا 1.36 شيقل/كغم، والسبانخ 1.60 شيقل/كغم، والثوم الجاف 1.93 شيقل/كغم، وفول أخضر بلدي 2.70 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر البازيلاء الخضراء 5.43 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 1.59%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ الليمون الأخضر 1.23 شيكل/كغم، والبرتقال 1.31 شيكل/كغم، والبوملي 1.44 شيكل/كغم، وافوكادو حبة خشنة 1.92 شيكل/كغم.

في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 3.87%، وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 2.21%، حيث بلغ متوسط سعر كل من؛ البيض الطازج 15.54 شيقل/2كغم، وماعز بلدي حي 28.76 شيقل/كغم، وخاروف بلدي حي 27.89 شيقل/كغم.

سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.66%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

 وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 1.05%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.67%، خلال شهر كانون ثاني 2023 مقارنة بشهر كانون أول 2022، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية؛ تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 2.27%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 1.80%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.93%، وصناعة الملابس بنسبة 0.61%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.45%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.44%، وأسعار صناعة منتجات الألبان بمقدار 0.40%.

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