كهرباء غزة تُصدر توضيحاً بشأن العدادات الذكية





وتقول الشركة إنه لزاماً عليها توضيح بعض الأمور وإزالة أي لبس بالخصوص، مشيرة إلى أنها وفي إطار رؤيتها وخطتها الاستراتيجية نحو التحول لأنظمة شبكات الكهرباء الذكية وإدارة مصادر الطاقة المتاحة لها بكفاءة عالية في ظل نقص مصادر الطاقة المتوفرة؛ قامت الشركة وبتمويل ذاتي وليس خارجي بالتعاقد على شراء 60 ألف عداد ذكي.





وأضافت أنها تقوم حاليا بتركيبها في محافظات القطاع وفق خطة مدروسة ومجدولة كإحدى مراحل التحول الكامل للشبكة الذكية، ويتم تركيبها بشكل مجاني مراعاة لظروف المواطنين الصعبة، مشيرة إلى أنها تعد هذه العدادات أداة من الأدوات التقنية التي تعمل عليها الشركة للبدء بتقديم خدمات مميزة للمشتركين وكان آخرها خدمة "2 أمبير" والتي لم تكن ممكنة بدون العدادات الذكية.



وشددت على أن "العدادات الذكية استوفت كافة مراحل التوصيف والتطوير والاختبارات التجريبية، ويتم شرائها عبر موردين معتمدين ومرخصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، علماً بأن العدادات الذكية يتم فحصها من الجهات المختصة في الشركة وكذلك المؤسسات الحكومية ذات العلاقة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام وفق متطلبات الشركة".



وقالت الشركة إن تركيب العدادات الذكية هو توجه وطني يأتي ضمن جهود الحد من أزمة التيار الكهربائي وتقليل الفاقد الكهربائي ومنع السرقات التي تعيق تطوير منظومة الكهرباء، حيث تتجاوز نسبة العجز في مصادر الطاقة في أوقات الذروة (60%)، وتتجاوز نسبة الفاقد في الشبكة (30%) نتيجة التعديات على الشبكة والفاقد الفني، علماً بأن الاحصائيات وبناء على دراسة سلوك المشتركين الذين لديهم عدادات ذكية ويتجاوز عددهم (40) ألف مشترك تشير إلى انخفاض الاستهلاك بمقدار (30٪) عن استهلاكه قبل العداد الذكي، حيث يساعد هذا العداد في تمكين المشترك من مراقبة استهلاكه بفعالية، وذلك يأتي ضمن التوجه الحكومي وتوجه الشركة بشأن ترشيد الاستهلاك، وكذلك تساهم في معالجة الفاقد على الشبكة.



وأشارت إلى أن "تركيب العدادات الذكية في قطاع غزة يصب في مصلحة تنظيم قطاع الكهرباء وهو جزء مهم من مشروع التحول نحو شبكة كهرباء ذكية ومتطورة، علماً بأن العدادات الذكية هو تحول عالمي تقوم به معظم الشركات والدول لضبط منظومة الكهرباء في بلدانها وتسهيل التواصل معها ومراقبتها والتحكم فيها".



ودعت الشركة المواطنين والإعلاميين وكافة النشطاء والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عدم تداول أي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة أو أي إشاعة في قضية الكهرباء بشكل عام دون الرجوع للشركة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن خلال منافذ وقنوات الشركة المعروفة، كما وتبعث الشركة برسالة طمأنة لكل أبناء شعبنا بخصوص مأمونية هذه العدادات وسلامة أدائها وكفاءتها والغرض من تركيبها، بل وتشجع الشركة كافة المواطنين والمؤسسات على تركيبها والاستفادة منها.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء، محافظات غزة، اليوم الثلاثاء، توضيحاً، بشأن ما وصفته "اللغط" حول العدادات الذكية الذي تمت إثارته عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي.وقالت الشركة في التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت يوم أمس الاثنين الـ 27 من شباط/فبراير، بعض معلومات وأقاويل مغلوطة بخصوص العدادات الذكية التي يتم تركيبها من قبل شركة توزيع الكهرباء في مختلف محافظات قطاع غزة.