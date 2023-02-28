شؤون فلسطينية

صور.. مجدلاني يوقع مع وزيرة مغربية اتفاقية تعاون ثنائية

صور.. مجدلاني يوقع مع وزيرة مغربية اتفاقية تعاون ثنائية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني مع وزيرة
 التضامن والادماج الاجتماعي بالمملكة المغربية عواطف الحيار اتفاقية تعاون ثنائية في مقر الوزارة بالعاصمة الرباط بحضور سفير دولة فلسطين جمال الشوبكي، ووكيل وزارة التنمية عاصم خميس.

وثمن مجدلاني كافة الجهود التي تبذلها المملكة المغربية عبر دعمها للقضية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات والتي تؤكد دوما عمق العلاقات بين البلدين، والعمل المستمر من أجل تطويرها وتعزيزها.

وأشار إلى أن لدولة فلسطين علاقات وثيقة واتفاقيات تعاون متعددة واليوم حدث تغيرات مهمة في قطاع التنمية ومفهوم التنمية وفلسفة الإغاثة والتمكين الاقتصادي للنهوض بالمجتمع والحد من فجوة الفقر.

وأوضح أن الاحتلال الذي يعيق التنمية في فلسطين وهو أحد أسباب الفقر، ولا يمكن فقط الاستمرار على الجهد الإغاثي وتقديم المساعدات نحن بحاجة إلى الخروج منً دائرة الفقر بطرق مختلفة من خلال العمل العربي المشترك في اطار الجامعة العربية.

وقال: على المستوى السياسي هناك علاقة قوية مع المملكة المغربية وندرك أن فلسطين هي قضية هامة ويوجد وعي وطني لذلك نحن حريصين على الحوار أي كان في اختلاف في وجهات النظر نعتبر ان الحوار هو الأساس بين الاشقاء .

وأوضح أن التمكين الاقتصادي هو أحد ركائز التنمية المستدامة، مشيرا إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص العمل وإقامة المشاريع بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشار إلى أن وزارة التنمية اطلقت مؤخرا نظام التحويل الوطني، هو جزء أصيل م عملية التحول الشاملة التي تقودها الوزارة، وذلك بالتحول من العمل بمنهجية "خدمة الفرد" إلى منهجية "إدارة الحالة/الأسرة"، من خلال التقييم الشامل لكافّة التحديّات والإمكانيّات لدى الأسرة لنقلها من الاحتياج الى الإنتاج وذلك بتعزيز قدراتهم لمواجهة المسببات لوجودهم في دائرة الفقر المتعدد الأبعاد.

ومن جانبها قالت الوزيرة الحيار إن لفلسطين مكانة في قلب كل مغربي، مؤكدة على تفعيل ما تم تداوله في مجلس وزراء تنمية الشؤون الاجتماعية العرب وركزت على مهنة العمل الاجتماعي والاقتصادي والرعاية الاجتماعية.

وأشارت لأهمية هذه الاتفاقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي لتطوير التعاون بين البلدين نطمح تبادل التجارب في التنمية الاجتماعية المستدامة.

وأكدت الحيار أن وزارة التضامن والادماج الاجتماعي على استعداد تام للتعاون وتبادل الخبرات مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتنفيذ هذه الاتفاقية لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين.

واستعرضت البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن والادماج الاجتماعي للفئات المستهدفة، مشيرة إلى أن ملف الحماية والرعاية الاجتماعية من أهم الملفات التي تعمل عليها، إضافة إلى التمكين الاقتصادي .

وفي الختام كرم مجدلاني الوزيرة الحيار التي بدورها كرمته.




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