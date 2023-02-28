دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب الهجرة قبالة السواحل الإيطالية إلى 62

ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب الهجرة قبالة السواحل الإيطالية إلى 62
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
لقي 63 مهاجراً مصرعهم بينهم 14 طفلاً، وفقد العشرات، قبالة سواحل إقليم كالابريا جنوبي إيطاليا، جراء غرق سفينة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين، الأحد.

وقال خفر السواحل الإيطالي، إنهم تمكنوا من إنقاذ 81 شخصاً، بمن فيهم أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى الشاطئ، عقب غرق القارب، وتم إرسال 20 ناجياً إلى المشافي.

وأضاف خفر السواحل الإيطالي، أن معظم المهاجرين الذين كانوا على متن القارب، وفدوا من سوريا وأفغانستان وإيران والصومال وباكستان، وأن عمليات البحث متواصلة، مشيراً إلى أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإنقاذ.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، أن القارب كان يقل 20، أنقذ منهم 16، وفقد 4، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

فيما أشار الصليب الأحمر، إلى أن جميع الناجين من البالغين، وأنه تم إدراج جميع الأطفال، إما في قائمة المفقودين أو الموتى، لافتاً إلى أن أحد الأطفال الذي لقوا مصرعهم رضيع يبلغ من العمر بضعة أشهر فقط.

ومن جهتها، حمّلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، مسؤولية الحادث، "لمهربي البشر الذي لا يراعون شروط السلامة عند التهريب، ويجمعون مئات الأشخاص على قوارب صغيرة في عرض البحر".

وقالت ميلوني، في تصريحات صحفية "من غير الانساني مبادلة حياة الرجال والنساء والأطفال بثمن تذكرة دفعوها، مدفوعين بآمال واهمة أنهم سيصلون سالمين إلى دولة أخرة".

وفي السياق ذاته، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مضاعفة الجهود، لتعديل قوانين اللجوء، والحد من ظاهرة اللاجئين في البحار.

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