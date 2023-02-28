شؤون فلسطينية

حزب فلسطيني يهاجم معارضي المشاركة في اجتماع العقبة

حزب فلسطيني يهاجم معارضي المشاركة في اجتماع العقبة
مدينة العقبة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة العربية الفلسطينية، إنها مع الذهاب إلى أي مكان متسلحين بثوابتنا الوطنية ومواقفنا الثابتة من أجل حماية شعبنا وكبح جماح الاحتلال الذي يعلن وبشكل واضح من خلال حكومته المتطرفة مخططه العدواني الواضح ضد شعبنا.

وقالت في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها تنظر بخطورة الى حالة التحشيد ضد المشاركة الفلسطينية في قمة العقبة وضرب الموقف الفلسطيني الثابت والراسخ في رفضه لعدوان الاحتلال وسعيه الى مواجهتها بكافة السبل المتاحة.

وأضافت: أنها لا تخشى على الموقف الفلسطيني طالما من سيذهب، سيذهب متسلحا بثوابت شعبنا وموقف القيادة الفلسطينية الثابت والواضح والمتقدم في رفضه للعدوان الصهيوني ولإجراءات حكومته المتطرفة المتواصلة والتي لم تنقطع سواء بالتوجه الى مجلس الامن بالتنسيق مع الاشقاء او بإجراء الاتصالات والمحادثات مع دول العالم لحشد الموقف الدولي ضد الاحتلال واجراءاته، وستستغل أي فرصة لوقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا.

وتابعت الجبهة العربية الفلسطينية، أن ما يواجهه شعبنا من تحديات وعدوان يتطلب موقفا فلسطينيا موحدا، وهو الامر الذي يفرض ان نرى ضغطا من الجميع وتحشيد الشعب الفلسطيني من اجل انهاء الانقسام الفلسطيني شر الشرور الذي يستغله الاحتلال لفرض مخططاته وضرب الموقف الفلسطيني واضعافه، لنتصدى جميعا لمشاريع ومؤامرات الاحتلال مغلبين المصلحة الوطنية العليا على مصالح احزابنا واجنداتنا السياسية الخاصة.

وتابعت الجبهة: أن العمل السياسي هو جزء من عقيدة منظمة التحرير الفلسطينية وهي ذهبت على مدار تاريخها لكل الأماكن وتجرعت المرار من أجل حماية شعبنا ووقف العدوان الصهيوني والتصدي لمشاريعه ومؤامراته وهي ستواصل هذا الدور الوطني الهام متسلحة بالتفاف شعبنا خلف قيادته وحول برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني والبيت الوطني الكبير الذي يتسع لكل الخلافات تحت مظلته من أجل انجاز حلم شعبنا في تحقيق أهدافه الوطنية الثابتة والمشروعة.

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