فلسطين تترأس اجتماع المجموعة المصغرة للإطار الاستراتيجي لتنفيذ اتفاقية بازل

رام الله - دنيا الوطنترأست دولة فلسطين اجتماع المجموعة المصغرة للإطارالاستراتيجي لتنفيذ اتفاقية بازل للفترة 2012-2021 في مقر البيئة الدولي في جنيف ، سويسرا.ومثل دولة فلسطين م. زغلول سمحان مدير عام السياسات والتخطيط في سلطة جودة البيئة.ويهدف الاجتماع، الذي ترأسه فلسطين للدورة الثانية على التوالي، إلى مناقشة التقرير الذي تم إعداده بشأن مدى تحقيق وتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.وعرض التقرير الذي أعدته المجموعة المصغرة على اجتماع مجموعة العمل مفتوحة العضوية لمؤتمر الأطراف للاتفاقية، والتي قدمت مجموعة من الملاحظات حوله خلال اجتماعها على مدار الأسبوع الحالي.ويقوم الاجتماع الحالي للمجموعة المصغرة بمراجعة الملاحظات ودمجها في التقرير والذي سيتم تقديمه بصيغته المعدلة، إلى مؤتمر الأطراف الـ 16 للاتفاقية، الذي سيعقد خلال شهر آيار/مايو من هذا العام.وتمثل المجموعة المصغرة التي تم تشكيلها بقرار عن مؤتمر الأطراف للاتفاقية رقم 14 وتم تأكيدها في المؤتمر رقم 15 للاتفاقية وتضم أعضاء من كافة الأقاليم في العالم، (كندا، أستراليا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، بنغلادش، سيريلانكا،الأرجنتين، كينيا، جورجيا، الصين، تونس، روسيا الاتحادية، الإكوادور، وفلسطين).