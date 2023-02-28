شاهد: الكشف عن هوية قتيل عملية إطلاق النار في أريحا





ووفق (مكان)، فإن أجهزة أمن الاحتلال على علمٍ بهوية منفذ العملية.





رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن هوية الإسرائيلي الذي قُتل في عملية إطلاق النار في أريحا أمس الاثنين.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن القتيل هو الأميركي الإسرائيلي، إيلان غانيليس، فيما تواصل قوات الاحتلال، ملاحقة منفذ العملية.وقُتل غانيليس إثر عملية إطلاق نار استهدفت سيارته مساء أمس على طريق رقم 90 في مفترق "هاعارافا" شمال البحر الميت.كما تواصل قوات الاحتلال أعمال البحث عن منفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة الذي وقع أول أمس، وأسفر عن مقتل مستوطنيْن اثنين، من مستوطنة (هار براخا).