وفد جامعة غزة يلتقي اشتية ووزير التعليم العالي في رام الله

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من جامعة غزة برئيس الوزراء محمد اشتية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس بمكتبيهما بمدينة رام الله.وتكون الوفد من رئيس الجامعة حسن أبو جراد، ورئيس مجلس الإدارة حسام العالول، عضو مجلس الإدارة وكمال راضي، وبحث الوفد المشاريع المستقبلية للجامعة، التي تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية.واستعرض أبو جراد واقع الجامعة، وأهم التحديات التي تواجهها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، موضحاً أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة في تطوير وافتتاح برامج جديدة تناسب سوق العمل، وتطوير البرامج الأكاديمية في كافة المراحل، وافتتاح برامج نوعية لنيل درجة الماجستير، شاكراً جهود الحكومة في تطوير البرامج الأكاديمية معبراً عن سعادته بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.ورحب اشتية بالوفد، مؤكداً على نهج الحكومة الساعي لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، شاكراً جهود جامعة غزة والجامعات الفلسطينية المبذولة لخدمة المجتمع.كما رحب الوزير بالوفد، مؤكداً حرص الوزارة على دعم المؤسسات التعليمية، مشيراً إلى التطور الكبير لجامعة غزة ومواكبتها للتطورات العلمية الحديثة، مثمناً جهودها ومشاركتها في دعم المسيرة التعليمية في فلسطين.