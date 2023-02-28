وزارة الداخلية تبحث آفاق التعاون مع نقابة الصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية

رام الله - دنيا الوطنعقد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، اجتماعًا تشاورياً مع نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر وممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية العاملة في فلسطين، حيث جرى مناقشة الواقع الإعلامي وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون بين الوزارة ووسائل الإعلام.أكد هب الريح أهمية دور الإعلام في نشر الوعي والمعرفة ودعم المشروع الوطني الفلسطيني. وأعرب عن استعداد الوزارة لتوفير المعلومات اللازمة والمهمة للصحفيين ووسائل الإعلام، وتشجيعهم على تغطية جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية في فلسطين، واستمع الوزير من المؤسسات الإعلامية الى الإجراءات المتبعة في الترخيص ووعد بمتابعتها وفق القانون.وتأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المبذولة لتوفير بيئة إعلامية مهنية، وتعزيز دور الإعلام في توعية المجتمع بالقضايا الوطنية وتعزيز التواصل معه، ورفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين.وفي ختام الاجتماع، أشاد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر بدور الوزارة في تعزيز التعاون مع وسائل الإعلام، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة في خدمة المواطنين، كما وعبر الحاضرون عن استعدادهم لدعم هذه الجهود والعمل مع الوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة.