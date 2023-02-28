تحويل التعليم من وجاهي إلى إلكتروني جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة التربية والتعليم، تحويل التعليم في منطقة جنوب نابلس إلى الإلكتروني اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء، بفعل الأوضاع الراهنة والتشديد والإغلاق من قبل الاحتلال في منطقة جنوب المحافظة.وأفاد مدير تربية جنوب نابلس سامر الجمل في حديث لتلفزيون فلسطين بإلغاء التعليم الوجاهي في نابلس اليوم وغداً والتحول للتعليم الإلكتروني، حفاظاً على حياة الطلاب.يشار إلى أن مناطق جنوب نابلس تشهد منذ يومين هجمات متواصلة من قبل قوات الاحتلال عقب عملية نفذت الأحد الماضي، قتل فيها مستوطنان عند حاجز حوارة.