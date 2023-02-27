شؤون فلسطينية

السوداني يكرم الشاعرة سعاد مرقس

السوداني يكرم الشاعرة سعاد مرقس
جانب من التكريم
رام الله - دنيا الوطن
كرّم الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني، الشاعرة والمناضلة سعاد مرقس، في بيتها في عاصمة نيكاراغوا ماناغوا.

والشاعرة مرقس من عائلة مناضلة لها حضورها الإبداعي والنضالي في الثورة الفلسطينية مع الجيل المؤسس للثورة الفلسطينية، ولها حضورها الثقافي والنضالي في نيكاراغوا وأميركا اللاتينية بما يحقق تثبيت فلسطين على خارطة الإبداع الكوني، بما يقدم فلسطين قضية عادلة وحقا تاريخيا ووعيا مقاوما وثقافة راسخة.

وفي تعقيبها على التكريم قالت مرقس: "حملت فلسطين أيقونة مقدسة وما زلت أحتضن شعار الثورة والعاصفة في كل مكان أزوره وأشرح معاناة شعبي وقضية وطني وأفضح جرائم الاحتلال، في قصائدي فلسطين حاضرة بقوة وأدبنا المقاوم يواصل حضوره لتقديم ثقافتنا للعالم وهي تدافع عن فكرة فلسطين الجمالية وقوة حضورها وفعلها لأنها فكرة الخير والعدالة والجمال، ونحن نفضح وجه الاحتلال القبيح".

وأضافت: "أنا ممتنة لفلسطين ولاتحاد الكتاب على هذا التكريم وأشعر بالسعادة الغامرة في هذه اللحظة أن تأتوا لي وأنا على سرير المرض لتقولوا  فلسطين لا تنسى من ضحى لأجلها، والشال الفلسطيني سيبقى يطوق عنقي بكل حنان ومحبة لأنه رائحة الأرض والتراب ومعنى السماء البهي، وتضحياتنا شهداء وأسرى ومبعدين.  وهذا الدرع وصدفه يعيدني إلى ذاكرة عائلتي وأجدادي في بيت لحم. شكراً يا فلسطين".

بدوره، أكد السوداني وجوب تكريم الكتيبة المؤسسة للوطنية والثقافة الفلسطينية، الذين نذروا أنفسهم لفلسطين عطاء وتضحية، وظلوا على عهد القسم والعلم لثابتها الثقافي واستراتيجيتها المنازلة لرواية الاحتلال الزائفة .

وقال: "واجبنا في اتحاد الكتاب أن نبحث عن رموزنا في كل مكان من العالم لتكريمهم والتعريف بمنتجهم وتجربتهم الإبداعية والنضالية وفاءً لما بذلوه وقدموه من عطايا إبداعية وفعل يليق بفلسطين وسطوع معناها". وتابع: "الشاعرة مرقس واحدة من مناضلات شعبنا الكبار التي تركت وشماً ثقافيا ونضالياً في كتاب الثورة والثقافة المقاومة، وبتكريمنا  للكبيرة شخصا ونصا سعاد مرقس فإننا نكرم كل مناضلات ومثقفات شعبنا  الجديرات بالتكريم وهو استحقاق لهن على كل ما فعلنه حتى تبقى فلسطين حية في ضمير كتّاب ومناضلي وأحرار العالم.

وقد حضر تكريم الشاعرة مرقس، الشاعر والمترجم فخري رطروط ومستشار العلاقات الخارجية لحركة "فتح" أسعد قادري.

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