الأمين العام المساعد للشؤون الانسانية والثقافية والاجتماعية للمنظمة يلتقي وزير التعليم الصومالي

التقي الأمين العام المساعد للشؤون الانسانية والثقافية والاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق علي بخيت مع فارح عبد القادر، وزير التعليم في جمهورية الصومال الفيدرالية.





‎وذلك في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد المنظمة إلى الصومال.





‎وجرى خلال اللقاء بحث المشروعات التي تنفذها المنظمة عبر مكتبها الاقليمي في الصومال بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.







وقد أكد الجانبان حرصهما علي مواصلة التعاون والتنسيق لتنفيذ العديد من المشاريع في القطاع التعليمي في الصومال.





رام الله - دنيا الوطن‎وشارك في الاجتماع ممثل صندوق التضامن الإسلامي في الوفد والذي أكد التزام الصندوق بمواصلة جهوده لدعم قطاع التعليم في الصومال.