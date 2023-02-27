حسين الشيخ يُوضح هدف القيادة من اجتماع العقبة ويردّ على معارضيه

عقب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، مساء يوم الإثنين، على اجتماع العقبة وردود الفعل من قبل الفصائل حوله.







وقال الشيخ في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملف اليوم": إن "اجتماع العقبة يؤكد أهمية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود لتحقيق السلام العادل والشامل".





وشدد أن قرارات القيادة تهدف إلى إجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق شعبنا، مؤكدًا أن قرار ذهاب القيادة لاجتماع العقبة كان بإجماع الغالبية في اجتماع القدس.





وزاد الشيخ: من حق الجميع أن يعترض ولكن يجب الالتزام بقرارات القيادة حال اتخذت بإجماع الغالبية.







وأضاف: "لقاء العقبة كان سياسيًا وليس أمنيًا فالحضور لم يكونوا ضباط أمن وأنا كذلك"، متابعًا: "وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ما زال مستمرًا".





وأردف الشيخ: "القيادة لا تتفصل على حجم حسين الشيخ أو أي تنظيم آخر والجميع ملزم بقرارات غالبية القيادة".



وأكمل: "من هو الشخص الذي لديه صكوك غفران لإعطاء شهادات بالوطنية لنا؟ فمن يموتون هم أبناءنا".



رام الله - دنيا الوطن