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شؤون فلسطينية

الناشطة البرغوثي: إرهاب المستوطنين في حوارة هو الوجه الحقيقي للاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
قالت الناشطة السياسية فادية البرغوثي إن أحداث "حوارة" جنوبي نابلس وما حملته من اعتداءات همجية من المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال هي الوجه الحقيقي للاحتلال، فلا سلام ولا اتفاقيات كفيلة بتغيير حقيقية أننا أمام كيان نازي بكل مكوناته.

وأوضحت البرغوثي أن "هذه القطعان من المستوطنين عبّرت عن معالم صورة المرحلة القادمة من مواجهة مع قطعان همجية تستحل دماء أبناء شعبنا وممتلكاته ولا تتوانى عن أي جريمة".

وأضافت أن "عصابات المستوطنين ستحاول إرهاب مناطق وعزلها وتحييدها تحت حماية الجيش وبمباركة من وزراء الحكومة المتطرفة".

ولفتت إلى أن عملية "حوارة أرسلت رسالة أن لا أمان لهذه القطعان على أرض فلسطين، وكانت ذات دلالات متعددة زماناً ومكاناً لذلك رد الفعل عليها كان بحجم أثرها".

وأردفت: "هذه المشاهد وإن كانت مؤلمة وقاسية إلا أنها ضريبة تدفعها الشعوب على طريق التحرير".

وأكدت على أن "الاعتداءات ضد أهلنا في حوارة صفعة لمن حملوا خيبتهم للعقبة عازمين على المشاركة في اجتثاث نهج المقاومة تلك الورقة الرابحة في يد شعب محتل".

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