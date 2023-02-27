مجلس الأمن يعقد غدًا جلسةً لمناقشة الأوضاع في فلسطين

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد الثلاثاء جلسة مُغلقة بشأن الأوضاع في فلسطين





ومن المقرر أن يستمع خلالها الأعضاء إلى إحاطة من منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند، بعد طلب من دولة الإمارات العربية، العضو العربي الوحيد في المجلس.







وكان مجلس الأمن قد عقد الأسبوع الماضي جلسته الشهرية أصدر خلالها بيانا رئاسيا بشأن الاستيطان، فيما عقد الشهر الماضي أكثر من جلسة إحداها كانت طارئة، بسبب اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطن