كمال الخطيب يحذر من مخططات خطيرة يحاول الاحتلال تنفيذها في الأقصى

وشدد على ضرورة التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى ومحاولات تدنيس ساحاته، كي ينعم شعبنا بحرية تعظيم رمضان في الأقصى صياماً وقياماً واعتكافاً.

رام الله - دنيا الوطنحذر نائب رئيس الحركة الإسلامية بأراضي 48، كمال الخطيب، من مخططات خطيرة يحاول الاحتلال تنفيذها في المسجد الأقصى، مع اقتراب شهر رمضان المبارك.وقال الخطيب إن "الإسرائيليين يرسمون منذ أسابيع وأشهر سيناريوهات مرعبة لأحداث ستقع في شهر رمضان، وكل هذه تنضج بالكيدية والتحريض على أبناء شعبنا لتبرير مخططات سوداء في رؤوسهم وفي دواليبهم".وأكد الخطيب أن شهر رمضان والمسجد الأقصى المبارك يجمعان شرف الزمان وشرف المكان، فرمضان شهرنا والأقصى مسجدنا.يشار إلى أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحمت اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً تلمودية في ساحاته.