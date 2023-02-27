شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله

اندلاع مواجهات مع الاحتلال شمال رام الله
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عند حاجز "عطارة"، شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل النبي صالح شمال غرب رام الله، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما نصبت حاجزا عسكريا قرب مدخل مستوطنة (حلميش) المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب رام الله، مع تجمع لعدد من المستوطنين في المكان، إلى جانب إغلاقها للبوابة الحديدية المقامة على مدخل قرية عابود.

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